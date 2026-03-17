La reacción de Neymar tras no ser convocado a la Selección de Brasil: "Estoy molesto”

Luego de que Ancelotti lo dejara afuera de la convocatoria para los amistosos que jugará Brasil en marzo, Neymar expresó su fastidio por la situación.

El DT italiano dio a conocer la lista este lunes y explicó la ausencia del ex Barcelona y PSG en base a cuestiones físicas: "Es muy bueno con el balón, pero necesita mejorar físicamente. Porque, tanto para el cuerpo técnico como para mí, no está al 100% de su potencial", indicó en conferencia de prensa.

La bronca de Neymar por no ser convocado a la selección de Brasil La bronca de Neymar por no ser convocado a la selección de Brasil Esta noticia generó un gran revuelo en suelo brasileño y el 10 del Santos no se quedó callado. Anoche participó de un partido de la Kings League de su país, torneo en el que preside a un equipo, el Furia FC. Tras finalizar el encuentro, al que entró para patear un penal, habló sobre su ausencia en la nómina de la Verdeamarela y manifestó su fastidio.

"Voy a decirlo porque no puedo dejarlo pasar. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado. Pero la concentración sigue siendo la misma, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. Lograremos nuestro objetivo. Todavía queda la convocatoria final", apuntó Neymar, dejando bien en claro su bronca, pero con un mensaje de esperanza -y con un tono desafiante- de poder revertir la situación antes del Mundial.