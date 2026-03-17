El importante pedido de Irán a la FIFA para disputar el Mundial 2026, en medio de la guerra con Estados Unidos

Tras la fuerte advertencia del presidente Donald Trump, la Federación iraní se contactó con la FIFA para hacer realidad una petición lógica. De qué trata.

Irán no se baja del Mundial y le elevó una importante petición a la FIFA.

A falta de 86 días para el inicio del Mundial 2026, la presencia de la Selección de Irán sigue siendo una incógnita. Pese a que la postura del gobierno es no jugar el certamen por el conflicto bélico en Medio Oriente, la Federación defendió su derecho de participar y descartaron un posible boicot.

Lo que profundizó la tensión fueron las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hace algunos días habló sobre el tema y le recomendó al combinado asiático no pisar suelo americano " por su propia seguridad y vida".

De acuerdo al sorteo realizado en diciembre, Irán integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Pero claro, la logística indica que tendrá dos partidos en California y el último en Seattle. A raíz de eso, y teniendo en cuenta la advertencia de Trump, el embajador iraní en México, Abolfazl Psedniddeh, sugirió mudar los encuentros de la fase de grupos a territorio azteca.

Irán quiere jugar el Mundial 2026, pero no en Estados Unidos: el importante pedido a la FIFA "Hemos visto falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y en la prestación de apoyo logístico a nuestro seleccionado nacional", comenzó diciendo el funcionario. "La FIFA puede intervenir de manera que la selección nacional iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México. El Ministerio de Deportes y Juventud de Irán será quien tome la decisión final al respecto", explayó.

Infantino y Trump Irán le pidió a la FIFA jugar los partidos de la fase de grupos del Mundial en suelo mexicano, ante las advertencias de Trump. gianni_infantino /IG A su vez, la Embajada iraní en México también se pronunció a través de Mehdi Taj (presidente de la Federación), quien aseguró: ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, ciertamente no viajaremos a Estados Unidos. Actualmente estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa del Mundo se celebren en México".