El "elogio místico" de Gustavo Costas a Maravilla tras su vuelta con doblete en Racing ante Estudiantes de Río Cuarto
Gustavo Costas volvió a tirarle flores a su delantero estrella luego de que este convirtiera un doblete en la victoria frente al León del Imperio.
Racing volvió a festejar con su gente tras imponerse por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Cilindro de Avellaneda y eso se lo debe a una sola persona: Maravilla Martínez. El goleador, que llegó con lo justo a este compromiso, convirtió un doblete para que los dirigidos por Gustavo Costas sumen de a tres.
Tras el final del partido, el entrenador de la Academia habló en conferencia de prensa y allí fue consultado en gran parte por el goleador del equipo, a quien no dudó en tirarle flores y lanzarle un “elogio místico” por su rápida recuperación.
El “elogio místico” de Gustavo Costas a Maravilla Martínez
“Para mí tiene un arreglo con Dios. Ayer a la mañana me dijo que tenía el pie todo hinchado después de hacer fútbol y lo habíamos descartado. Menos mal que lo puse, ja”, sentenció.
“No solamente los goles, lo que jugó y cómo trabajó en el partido, Maravilla es algo increíble”, añadió. Y pensando en lo que será su visita a Belgrano de Córdoba el próximo sábado, Gustavo Costas dejó la puerta abierta: “Vamos a ver si está para viajar a Córdoba”.
El análisis de la victoria
Por otro lado, el DT de Racing analizó el contundente triunfo ante el León del Imperio: “El primer tiempo, si bien pudimos haber hecho algún gol porque tuvimos varias claras, no estuvimos bien con la pelota. En el segundo nos encontramos más, el equipo fue otro y tuvimos un gran nivel de Gabriel Rojas”, mencionó.
“El equipo tiene que seguir mejorando. Yo no veo en el fútbol argentino a un equipo que tenga superioridad, cualquiera te puede lastimar. Si queremos ganar, tenemos que mejorar mucho. Lo bueno es que hace siete fechas no perdemos y eso te da tranquilidad”, concluyó.