El "elogio místico" de Gustavo Costas a Maravilla tras su vuelta con doblete en Racing ante Estudiantes de Río Cuarto

Gustavo Costas volvió a tirarle flores a su delantero estrella luego de que este convirtiera un doblete en la victoria frente al León del Imperio.

Tras el final del partido, el entrenador de la Academia habló en conferencia de prensa y allí fue consultado en gran parte por el goleador del equipo, a quien no dudó en tirarle flores y lanzarle un “elogio místico” por su rápida recuperación.

El “elogio místico” de Gustavo Costas a Maravilla Martínez “Para mí tiene un arreglo con Dios. Ayer a la mañana me dijo que tenía el pie todo hinchado después de hacer fútbol y lo habíamos descartado. Menos mal que lo puse, ja”, sentenció.

Maravilla Martínez volvió con todo y Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto con un doblete suyo. Maravilla Martínez volvió con todo y Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto con un doblete suyo. Fotobaires “No solamente los goles, lo que jugó y cómo trabajó en el partido, Maravilla es algo increíble”, añadió. Y pensando en lo que será su visita a Belgrano de Córdoba el próximo sábado, Gustavo Costas dejó la puerta abierta: “Vamos a ver si está para viajar a Córdoba”.

El análisis de la victoria Por otro lado, el DT de Racing analizó el contundente triunfo ante el León del Imperio: “El primer tiempo, si bien pudimos haber hecho algún gol porque tuvimos varias claras, no estuvimos bien con la pelota. En el segundo nos encontramos más, el equipo fue otro y tuvimos un gran nivel de Gabriel Rojas”, mencionó.