Tras la eliminación en Champions, el Cuti Romero habló de una posible salida del club post Mundial: qué dijo

El Cuti Romero no vive un buen presente en el Tottenham y tras la eliminación en Champions, fue consultado sobre una posible salida en el próximo mercado de pases.

El presente del Cuti Romero en el Tottenham está lejos de ser el ideal. Con el equipo comprometido en la zona baja de la Premier League y recientemente eliminado de la Champions League tras caer en el global ante el Atlético de Madrid (7-5), comenzaron a tomar fuerza los rumores sobre una posible salida.

En ese contexto, y tras la eliminación, el defensor de la Selección argentina fue consultado sobre un eventual reencuentro con Diego Simeone en el conjunto español. Fiel a su estilo, el Cuti evitó profundizar en el tema y optó por una respuesta medida, sin alimentar las versiones sobre un posible traspaso.

Las llamativas declaraciones del Cuti Romero "Lo cierto es que estoy concentrado en la situación que estamos viviendo. Respeto mucho y tengo un cariño muy grande con el club y quiero terminar la temporada de la mejor manera posible", sentenció en primera instancia.

El Cuti Romero habló sobre una posible salida al Atlético de Madrid @ElChiringuitoTV No obstante, el futbolista surgido en las Inferiores de Belgrano de Córdoba dejó la puerta abierta a una eventual salida luego del Mundial 2026: "Después veremos, pero lo más importante ahora es recuperar energía", lanzó el Cuti Romero.