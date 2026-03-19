Tras la eliminación en Champions, el Cuti Romero habló de una posible salida del club post Mundial: qué dijo
El Cuti Romero no vive un buen presente en el Tottenham y tras la eliminación en Champions, fue consultado sobre una posible salida en el próximo mercado de pases.
El presente del Cuti Romero en el Tottenham está lejos de ser el ideal. Con el equipo comprometido en la zona baja de la Premier League y recientemente eliminado de la Champions League tras caer en el global ante el Atlético de Madrid (7-5), comenzaron a tomar fuerza los rumores sobre una posible salida.
En ese contexto, y tras la eliminación, el defensor de la Selección argentina fue consultado sobre un eventual reencuentro con Diego Simeone en el conjunto español. Fiel a su estilo, el Cuti evitó profundizar en el tema y optó por una respuesta medida, sin alimentar las versiones sobre un posible traspaso.
Las llamativas declaraciones del Cuti Romero
"Lo cierto es que estoy concentrado en la situación que estamos viviendo. Respeto mucho y tengo un cariño muy grande con el club y quiero terminar la temporada de la mejor manera posible", sentenció en primera instancia.
No obstante, el futbolista surgido en las Inferiores de Belgrano de Córdoba dejó la puerta abierta a una eventual salida luego del Mundial 2026: "Después veremos, pero lo más importante ahora es recuperar energía", lanzó el Cuti Romero.
Así quedaron los cuartos de final de la Champions League
De un lado de la llave quedaron dos cruces que podrían considerarse finales anticipadas: Liverpool enfrentará al PSG y el Real Madrid al Bayern Múnich. De estos 4 equipos saldrá uno de los finalistas. El otro saldrá de los duelos de Barcelona contra Atlético de Madrid y de Sporting contra Arsenal. Los cuartos comenzarán a disputarse el martes 7 de marzo y concluirán el miércoles 15.