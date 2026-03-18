¿Operativo seducción? El tremendo elogio del Cholo Simeone a un referente de la Selección argentina

Diego Simeone se rindió a los pies de un importante futbolista de la Selección argentina que siempre quiso para el Atlético de Madrid. Quién es y qué dijo.

En la previa de la revancha entre Tottenham y Atlético de Madrid por los octavos de la Champions League, el nombre de Cristian Romero volvió a quedar en el centro de la escena. Y no solo por lo que puede pasar dentro de la cancha (el Colchonero ganó la ida 5-2), sino más bien por las declaraciones de Diego Simeone.

Es sabido que el defensor de la Selección argentina analiza seriamente la posibilidad de cambiar de aire a mitad de año por su mala relación con los dirigentes de los Spurs. En ese escenario, el club madrileño vuelve a aparecer como uno de sus posibles destinos.

Diego Simeone, rendido a los pies del Cuti Romero En conferencia de prensa, el Cholo no esquivó el tema y dejó una frase que hizo ruido en ambos lados. “Como hincha argentino admiro su personalidad, su juego y su trabajo defensivo. Como hincha de Argentina que ha visto más partidos suyos que del Tottenham, soy un admirador suyo”, afirmó el técnico, sacándose el sombrero con el campeón del mundo.

Diego Simeone palpitó la revancha del Atlético ante Tottenham y llenó de elogios al Cuti Romero. Diego Simeone palpitó la revancha del Atlético ante Tottenham y llenó de elogios al Cuti Romero. Video: @eldesmarque La situación del zaguero argentino en Tottenham Desde hace meses, el Atlético de Madrid sigue de cerca la situación de Romero y, a pedido de Simeone, ya quisieron comprarlo en mercados anteriores. Ahora, con el jugador evaluando su futuro, todo indica que el interés podría reactivarse con más fuerza que nunca después del Mundial.