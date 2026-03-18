Festeja Boca: los dos futbolistas que recuperaría Úbeda tras la fecha FIFA de marzo

Boca Juniors ya piensa en el regreso de Exequiel Zeballos y Milton Giménez al primer equipo luego de la fecha FIFA de marzo, ya que, ambos futbolistas empezaron a hacer ejercicios de campo con pelota y en el cuerpo técnico de Claudio Úbeda confían en que llegarán al partido ante Talleres en Córdoba.

Zeballos , quien había comenzado 2026 siendo la figura de Boca , atraviesa la etapa final de su rehabilitación tras el desgarro de grado II-III en el bíceps femoral izquierdo que sufrió antes del compromiso frente a Vélez, lesión muscular que le demandó un parate de dos meses, acumulando hasta el momento ocho ausencias consecutivas .

El futbolista no estará disponible para el partido del próximo domingo frente a Instituto de Córdoba en La Bombonera, sumando así su noveno partido fuera de las canchas.

Más allá de su lesión, el futuro del delantero de Boca genera preocupación debido a su situación contractual, ya que, si bien su vínculo vence recién en diciembre de 2027, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme busca renovar su contrato antes del 30 de junio porque, en caso de no llegar a un acuerdo previo a esa fecha, Zeballos podría negociar en condición de libre con cualquier club.

Milton Giménez , por su parte, se encuentra en el final de su recuperación tras haber sido operado de una pubalgia . El atacante no pudo realizar la pretemporada a la par del grupo debido a su lesión, por eso, el jugador y el cuerpo médico consensuaron llevar a cabo la intervención quirúrgica que, finalmente, se concretó el pasado 18 de febrero.

Desde aquel paso por el quirófano, el ex Banfield inició un proceso de rehabilitación y ya se encuentra realizando trabajos con pelota, mientras que, si bien también está descartado para el compromiso ante Instituto, el receso de dos semanas lo favorece para ponerse a punto físicamente.

milton gimenez Milton Giménez regresaría tras la fecha FIFA de marzo. Instagram @miltoon_gimenez

El gran desafío para Úbeda será recuperar el ritmo de competencia de Giménez, ya que, su última aparición oficial fue el 7 de diciembre pasado, lo que marca una inactividad de más de tres meses.

Boca piensa en Instituto, pero también en el debut para la Copa Libertadores

Con estos dos regresos post fecha FIFA, Boca recupera dos piezas fundamentales en la parte ofensiva para la que será la triple competencia del primer semestre y, luego de una ola de lesiones que diezmó las variantes en el ataque durante los primeros meses de 2026, la enfermería empieza a vaciarse.

Fuente: NA