La reacción de los hinchas de Boca a la posibilidad de que Martín Palermo sea DT de San Lorenzo

Martín Palermo está a un paso de convertirse en el flamante entrenador de San Lorenzo y en Boca, donde es ídolo, hay sensaciones encontradas.

La chance de que Martín Palermo se convierta en el nuevo DT de San Lorenzo es concreta y revolucionó, por sobre todas las cosas, al mundo Boca. La inminente llegada del Titán a Boedo no pasó desapercibida ni mucho menos en Brandsen 805, tocando una fibra sensible e importante.

El técnico de 52 años mantuvo una reunión muy positiva con los dirigentes del Ciclón y podría asumir en las próximas horas. Ídolo indiscutido y máximo goleador histórico del Xeneize, la posibilidad de verlo dirigiendo a un grande del país despertó opiniones divididas en el club de la Ribera

Sensaciones encontradas en Boca por el posible desembarco de Martín Palermo en San Lorenzo Lógicamente, no faltan las voces de los hinchas que sienten cierta incomodidad. La fuerte rivalidad entre clubes y el peso simbólico de Palermo dentro de Boca hacen que a algunos les cueste imaginarlo con los colores de otro equipo de semejante magnitud. Y claro, automáticamente se viene a la cabeza Carlos Tevez, con quien se vivió un episodio similar cuando asumió en Independiente a mediados de 2023 y también abrió el debate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaLaPasion123/status/2034072486464155906&partner=&hide_thread=false los que no quieren que se haga son los mismos que lloraron cuando tevez se fue a independiente y después ni pelota — BAREIRO TIRA CHILENAS PARA ASISTIR A BURRONTIEL (@BocaLaPasion123) March 18, 2026 Por otro lado, hubo algunas reacciones positivas respecto al posible desembargo del Titán en San Lorenzo. ¿El motivo principal? Muchos entienden que puede ser una buena vidriera para que el entrenador demuestre su capacidad en otro club grande, pensando en un eventual regreso al Xeneize desde ese rol. No obstante, el contexto actual, con Juan Román Riquelme como presidente, hace que esa chance hoy parezca lejana.