La fuerte decisión de Senegal tras el escritoriazo que le sacó la Copa Africana y se la dio a Marruecos

Tras el escritoriazo histórico de la CAF que le dio el trofeo de al combinado marroquí, Senegal tomó una llamativa y contundente decisión.

Senegal tomó una contundente decisión tras la decisión de la CAF de darle el título de la Copa Africana de Naciones a Marruecos

Una de las noticias bombas del mundo deportivo se dio el martes por la tarde cuando la CAF le quitó a Senegal el trofeo de campeón de la Copa Africana de Naciones y declaró a Marruecos como el gran ganador del certamen.

Marruecos fue declarado como el campeón de la Copa Africana y Senegal explotó Esto se debe a que durante la final, los futbolistas senegaleses, enojados con el arbitraje, se fueron del estadio durante 30’ minutos hasta que finalmente regresaron y terminaron consagrándose campeones al vencer al combinado local por 1-0.

Ante esta noticia, la FSF (Federación Senegalesa de Fútbol) tomó una contundente decisión al respecto: no se quedarán de brazos cruzados y recurrirán al TAS (Tribunal Deportivo de Arbitraje) para impugnar la decisión de la Confederación Africana de Fútbol.

Senegal Marruecos final Copa Africana de Naciones 2026 Senegal recurrirá al TAS tras el escándalo de la Copa Africana de Naciones Esto fue confirmado por Abdoulaye Sow, secretario general de la FSF, quien confirmó que el procedimiento que terminó en quitarle el campeonato a los Leones de Teranga estuvo plagado de graves irregularidades. “Esta mañana nos convocaron a una audiencia por videoconferencia. Cada parte presentó sus argumentos, y se suponía que nuestro abogado, el Sr. Seydou Diagne, comenzaría con los alegatos finales. Pero nos hicieron esperar dos horas", sentenció en diálogo con RTS1.

"Para nuestra gran sorpresa, recibimos un mensaje informándonos que la sesión había terminado sin que se hubieran presentado los alegatos finales. Fue a partir de ese momento que sospechamos que algo raro estaba pasando", añadió.