Los desopilantes memes de la decisión de la CAF de sacarle el título a Senegal y dárselo a Marruecos
Tras el escritoriazo histórico de la CAF, que decretó campeón de la Copa África a Marruecos y descalificó a Senegal, los memes coparon las redes.
Este martes se produjo una insólita noticia en el mundo del deporte. La Confederación Africana de Fútbol (CAF), dos meses después de la escandalosa final de la Copa Africana de Naciones 2025, anunció mediante un comunicado oficial que descalificaba a Senegal por abandonar la cancha y le quitaba el título para dárselo a Marruecos, a quien proclamó vencedor por default.
Este papelonesco fallo, que fue catalogado como un escrtitoriazo histórico, provocó una indignación generalizada en todo el plantea y se llenó de críticas y mensajes de repudio para con la selección marroquí y el máximo ente africano. Y, por supuesto, no podían faltar los memes, los cuales rápidamente coparon las redes sociales.
Los mejores memes del escritoriazo histórico de la CAF