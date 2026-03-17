¡Sorpresivo! Boca Juniors cambió su escudo en las redes sociales: el motivo

Boca llamó la atención de propios y extraños al lucir en sus distintas cuentas oficiales un escudo diferente al que suele utilizar de manera institucional.

El escudo es una parte fundamental de la identidad de un club y despierta fuertes sentimientos de pertenencia para las hinchadas e instituciones. Por lo general, cuando hay modificaciones o renovaciones, suelen generar un gran revuelo y opiniones encontradas, más cuando se trata de un equipo grande, como puede ser el caso de Boca Juniors.

El cuadro de la Ribera, que tiene un estandarte bastante único y de los más reconocibles en todo el mundo, no suele hace grandes cambios más allá de agregar una nueva estrella cuando gana un título. Pero en las últimas horas llamó mucho la atención el renovado logo que apareció en las fotos de perfil de todas sus redes sociales.

El cambio del escudo de Boca en redes sociales Bcoa escudo nuevo El nuevo escude que luce Boca en redes. @BocaJrsOficial En sus distintas cuentas oficiales de X, Instagram, Facebook y demás plataformas digitales, el Xeneize luce un escudo diferente al que venía utilizando y que es similar al que comenzó a portar en sus camisetas titular y suplente desde mediados 2025, las cuales estrenaron en el Mundial de Clubes.

Las principales diferencias es que desaparecen las características estrellas en el interior y, en cambio, sí aparece la franja horizontal amarilla en el centro, emulando el uniforme, cuando antes la sigla CABJ hacía las veces de franja. Además, el azul predominante pasa a tener una tonalidad un poco más oscura y se agrega un doble contorno amarillo (antes era uno solo): uno más grueso en la parte exterior y otro más delgado (una línea) en el interior.

Página X Twitter Boca nuevo escudo Así luce la cuenta de X de Boca con el nuevo escudo. Captura @BocaJrsOficial Lo cierto es que Boca no hizo ningún comentario ni emitió comunicado alguno al respecto y esta novedad sorprendió a todos los hinchas, propios y extraños. No se sabe con precisión cuál es el motivo de este cambio y se comenzó a especular con que este podría pasar a ser el nuevo escudo oficial del club, aunque se maneja también la teoría de que se debe únicamente al preanuncio de una nueva camiseta alternativa, posibilidad que resulta mucho más probable que una renovación de la identidad.