La sorpresiva revelación del Changuito Zeballos sobre el vestuario de Boca y su meta inconclusa

Mientras se recupera de un desgarro, Exequiel Zeballos se sometió a un divertido ping pong en el que dejó varias frases interesantes.

Mientras atraviesa la etapa final de recuperación del desgarro que sufrió a comienzos de febrero, Exequiel Zeballos volvió a mostrarse cercano y reflexivo en una breve charla que dejó varias señales sobre su presente en Boca.

En un formato corto de preguntas de Fox Sports, impulsado por la cercanía del sorteo de la Copa Libertadores, el Changuito se metió en temas que van desde la intimidad del vestuario hasta sus objetivos más grandes.

La revelación de Zeballos: ¿quién musicaliza el vestuario de Boca? Uno de los momentos más distendidos fue cuando reveló quién se encarga de ponerle música al vestuario en el predio y en la Bombonera. Sin vueltas, el extremo de 23 años señaló a Javier García. ¿El género que manda? La cumbia, protagonista en la previa de cada entrenamiento y partido.

Sin embargo, el tono cambió cuando la charla apuntó al plano deportivo. Consultado por lo que representa la Libertadores, el delantero no dudó y respondió con una frase contundente: “una obsesión”.

El divertido ping pong al que se sometió el Changuito Zeballos. El divertido ping pong al que se sometió el Changuito Zeballos. Video: Fox Sports En qué estadio sueña con jugar el Changuito Por último, ante la pregunta sobre el estadio en el que le gustaría jugar, Zeballos fue directo: “En el Maracaná, porque en la Bombonera ya jugué”. Y lo cierto es que de esa frase hay mucho más que un simple deseo.