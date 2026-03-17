Además de Ayude, despidieron a otro DT de Primera ¡y ya se fueron 8 en 10 fechas!

Tras seguir sin victorias en el Torneo Apertura, la dirigencia de un club de Primera echó a su entrenador y la silla eléctrica está más caliente que nunca.

La sangría de entrenadores no para en el fútbol argentino y se confirmaron dos nuevas salidas. El mismo día que la dirigencia de San Lorenzo cesó del cargo a Damián Ayude, Aldosivi hizo lo propio y echó a Guillermo Farré después de un pésimo arranque en el Torneo Apertura.

El Tiburón, junto con Newell's y Deportivo Riestra, es uno de los equipos que todavía no ganó en el campeonato. En ese sentido, el técnico venía en la cuerda floja y la gota que rebalsó el vaso fue el 0-0 ante Huracán en el José María Minella de Mar del Plata.

Guillermo Farré fue despedido como DT de Aldosivi La decisión fue tomada por el presidente de Aldosivi, Hernán Tillous, quien este martes le comunicó a Farre que no continuaría en el cargo tras acumular cinco empates y cuatro derrotas. Así, dejó al equipo en una situación muy compleja: anteúltimo en la tabla de promedios y en la misma posición en la Zona B con 5 puntos.

Aldosivi Aldosivi se quedó sin DT: Farré fue despedido tras el empate con Huracán. Fotobaires De cara al próximo partido, ante Sarmiento en Junín, el encargado de tomar las riendas de manera interina será Facundo Oreja, actual DT de la Reserva. Mientras tanto, la CD del Tiburón ya trabaja la llegada del nuevo entrenador, aunque todavía no trascendieron candidatos firmes.