Los 5 candidatos a DT de San Lorenzo tras el despido de Damián Ayude y quién es el "plan A"

Tras la salida de Ayude, la dirigencia de San Lorenzo comenzó a buscar a su sucesor y aparecieron los primeros 5 nombres, con un candidato por encima del resto.

Tras la terrible derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, la dirigencia de San Lorenzo tomó una contundente decisión con Damián Ayude: lo despidieron luego de un pésimo arranque de temporada en el que solo ganó 3 de los 10 partidos disputados en el Torneo Apertura.

El exentrenador de la Reserva del Ciclón tenía una última bala ante el Halcón de Varela para volver a sumar de a tres (venía de empatar tres encuentros al hilo) y darle una alegría al pueblo azulgrana. No obstante, terminó recibiendo un golpe muy duro y tras mostrarse con fuerzas en la conferencia de prensa posterior al partido, en la mañana del martes hubo una reunión con Sergio Costantino, presidente del club, y Pablo Barrientos, director del fútbol profesional, en la que se decidió ponerle fin al ciclo de Ayude.

Ayude @LaCicloneta Ahora, tras el despido del DT, la dirigencia de San Lorenzo comenzó a moverse en el mercado en busca del reemplazante y una hora después de la noticia bomba se conocieron los nombres de los primeros cinco candidatos: Hernán Crespo, Ariel Holan, Kily González, Ramón Díaz y Néstor Gorosito.

Hernán Crespo, “el plan A” de la dirigencia de San Lorenzo Según informó Gonzalo Orellano, periodista que sigue el día a día de San Lorenzo para DSports Radio, el exentrenador de San Pablo, que fue despedido hace unas semanas tras perder la semifinal del Campenato Paulista ante Palmeiras, es el principal candidato a suceder a Damián Ayude en el banco de suplentes. El exgoleador confesó que en su infancia era hincha del Ciclón y hasta celebró la Libertadores 2014 con un tweet que en las últimas horas fue muy citado por los hinchas: "¡San Lorenzo campeón de la Copa Libertadores! Imagino la felicidad de aquel chico y adolescente de Florida...".