La decisión de Damián Ayude como DT de San Lorenzo tras sufrir una durísima goleada ante Defensa y Justicia

En una noche caliente en el Nuevo Gasómetro y con fuertes reproches de los hinchas, el DT de San Lorenzo dejó en claro su postura por el presente del equipo.

Damián Ayude habló en conferencia de prensa tras la durísima goleada que sufrió San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro ante el Halcón.

San Lorenzo sufrió una dura derrota 5 a 2 frente a Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro por el Torneo Apertura 2026, resultado que desató la bronca de los hinchas y dejó en el centro de las críticas al entrenador Damián Ayude. Sin embargo, el técnico fue claro en conferencia de prensa y aseguró que no piensa renunciar.

"No, obviamente que no pienso en dar un paso al costado. Mañana (por este martes) ya está programado el entrenamiento y siempre somos optimistas de que vamos a revertir la situación", afirmó el DT tras el partido.

La palabra de Ayude tras la dura goleada que recibió San Lorenzo Las palabras de Damián Ayude tras la dura derrota 5-2 de San Lorenzo Las palabras de Damián Ayude tras la dura derrota 5-2 de San Lorenzo ESPN En su análisis del encuentro, Ayude asumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo. "Hoy tuvimos muchas fallas en aspectos defensivos. Es mi responsabilidad y hay que trabajar para que no vuelva a suceder", sostuvo el entrenador.

Por ahora, puertas adentro del club no se analiza un cambio de rumbo. La dirigencia transitoria mantiene el respaldo al DT, que renovó su vínculo recientemente hasta diciembre, y la cercanía de las elecciones previstas para el 30 de mayo también juega en el escenario político del club.

El plantel de San Lorenzo se retiró bajo una lluvia de silbidos e insultos San Lorenzo tras caer por goleada ante Defensa y Justicia El encuentro fue un golpe duro para el Ciclón. El equipo mostró graves errores defensivos que fueron aprovechados por Defensa y Justicia para marcar cinco goles. La noche también tuvo otros golpes para el local, como la expulsión de Ladstatter y un penal que el arquero del Halcón, Cristopher Fiermarín, le atajó a Alexis Cuello.