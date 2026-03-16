El mensaje que le bajó Juan Román Riquelme al plantel de Boca tras el 1-1 frente a Unión en Santa Fe

Tras otro resultado que dejó dudas, Juan Román Riquelme tomó una decisión habitual en su gestión y se acercó al plantel para marcar postura puertas adentro.

Juan Román Riquelme habló con el plantel de Boca tras el empate con Unión y dejó un mensaje claro.

Apenas consumado el empate 1 a 1 frente a Unión de Santa Fe por el Torneo Apertura 2026 en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, Juan Román Riquelme decidió meterse en el vestuario de Boca para hablar con los futbolistas y el entrenador Claudio Úbeda en medio del momento irregular que atraviesa el equipo.

¿Cuál fue el mensaje que bajó el presidente xeneize? Según informó el periodista Tato Aguilera, la charla tuvo como objetivo llevarles aliento a los jugadores tras otro empate que volvió a generar cuestionamientos entre los hinchas.

El 1-1 ante el Tatengue dejó sensaciones encontradas. Boca tuvo algunos pasajes de buen juego, pero otra vez mostró fallas defensivas y le faltó eficacia para quedarse con los tres puntos, una tendencia que ya empieza a reflejarse en el clima de la Bombonera.

Juan Román Riquelme respaldó al plantel tras el empate de Boca en Santa Fe Plantel de Boca en Santa Fe El plantel de Boca recibió la visita de Juan Román Riquelme en el vestuario tras el 1-1 ante Unión en Santa Fe. Fotobaires En ese contexto, las críticas externas apuntan principalmente al entrenador. Sin embargo, puertas adentro del club aseguran que el respaldo a Claudio Úbeda se mantiene y que la conducción considera que el equipo está en pleno proceso de mejora.

El propio Riquelme, que suele acompañar a la delegación de visitante, tuvo una presencia activa durante la estadía en Santa Fe y buscó transmitir calma, a pesar de que el equipo ganó un solo partido de los últimos siete, y empató cinco de los últimos seis. El mensaje del presidente fue claro: la dirigencia respalda al plantel y al cuerpo técnico mientras el equipo intenta recuperar regularidad.