La frase con la que Leonardo Madelón sacó pecho por el planteo de Boca en el 1-1 con Unión: "Tomó precauciones"

Leonardo Madelón, DT de Unión, valoró el rendimiento de su equipo ante el Xeneize y aseguró que el planteo xeneize mostró respeto en el 15 de Abril de Santa Fe.

El empate 1 a 1 entre Unión de Santa Fe y Boca Juniors dejó conformidad en el conjunto santafesino. Tras el partido en el estadio 15 de Abril, Leonardo Madelón destacó el rendimiento de su equipo y aseguró que el Xeneize jugó con respeto ante el Tatengue.

"Lo respetan y a mí me gusta eso. Lo respetan mucho a Unión", afirmó el entrenador en conferencia de prensa luego del encuentro. El técnico valoró especialmente que Boca no subestimara a su equipo y remarcó: “Estoy contento porque hoy Boca se ocupó de controlar a Unión y eso para nosotros es muy bueno”.

En la misma línea, destacó la identidad del equipo y el carácter mostrado en la cancha. "Ni bien entraron a la cancha dije qué bravo que somos. Les dije a los pibes que somos fuertes y eso me encanta. Boca pensó en Unión, no pensó en ‘a este equipo lo vamos a aplastar’, tomó precauciones", aseguró.

La frase orgullosa de Leonardo Madelón tras el 1-1 con Boca La palabra de Madelón tras el duelo contra Boca La palabra de Madelón tras el duelo contra Boca. TyC Sports El DT también hizo referencia al desarrollo del partido y reconoció que el equipo de Claudio Úbeda manejó la pelota durante algunos pasajes del primer tiempo. "Por ahí ellos nos sacaron la pelota en los primeros 30 minutos, nos costó de verdad hasta que nos acomodamos", explicó.

Madelón sostuvo además que el conjunto santafesino volvió a mostrarse competitivo frente a los equipos grandes. "Con dos equipos grandes que jugamos en una semana, es una cosecha buena la que estamos teniendo", señaló en relación con los duelos ante Boca, Independinete y San Lorenzo (empató los tres).