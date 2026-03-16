Tras su salida de Argentinos Juniors, Chiquito Romero se retiró del fútbol profesional: su próximo objetivo

Luego de lo que fue un pésimo 2025 con Boca y Argentinos Juniors y de no conseguir club para 2026, Sergio Romero decidió colgar los guantes.

Sergio Romero, quien supo ser durante mucho tiempo al arquero titular inamovible de la Selección argentina, decidió ponerle fin a su carrera como futbolista profesional. Tras un pésimo 2025 en el que no sumó minutos con Boca Juniors y tuvo un breve y decepcionante paso por Argentinos Juniors, y de no conseguir club en este 2026, dijo adiós.

Esta noticia sorprende, ya que a principios de año había dicho que no le molestaba estar sin equipo y que podía esperar una oferta que le interesara para volver a atajar -incluso expresó un deseo de regresar a Racing-. Sin embargo, apenas unos meses después de haber declarado esto, optó por colgar los guantes de manera definitiva.

Sergio Romero dio por finalizada su carrera como futbolista profesional Chiquito Romero vs Independiente Rivadavia El último partido de Chiquito Romero fue en la final de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia. Fotobaires Chiquito se fue mal del Xeneize tras un flojo 2024 y su pelea con los hinchas en la Bombonera tras la derrota en el Superclásico. Después de casi un año completo sin sumar minutos, el último octubre fue transferido al Bicho. Pese a las grandes expectativas, atajó apenas 4 partidos, no sumó vallas invictas, recibió 6 goles y no volvió a ser tenido en cuenta tras su floja actuación en la final de la Copa Argentina, en la que cometió errores clave y no pudo tapar ni un solo penal en la tanda.

El cuadro de La Paternal decidió no renovarle. Y si bien recibió algunas ofertas para esta temporada, Romero las rechazó para no trasladar a su familia a otras partes del país. Por esta misma razón es que se decidió a no esperar más y retirarse de las canchas. Sin embargo, no se alejará del fútbol, ya que tiene pensado continuar ligado al deporte rey como DT, para lo cual se recibió en 2023.

La trayectoria de Chiquito Romero Sergio Romero Selección argentina Sergio Romero es el arquero con más partidos en la historia de la Selección argentina. Archivo De este modo, Chiquito le puso un punto final a una gran carrera en la que, si bien se vio marcada por ser suplente en muchas oportunidades, pasó por muchos de los más importantes clubes de Argentina y Europa. Habiéndose formado y debutado en Racing, jugó también en el AZ Alkmaar de Países Bajos, la Sampdoria de Italia, el Mónaco, Manchester United, Venecia FC, Boca y Argentinos.