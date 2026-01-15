Chiquito Romero habló sobre su salida de Boca e indicó a qué club "nunca rechazaría" ir: "Puedo esperar..."

Sergio Romero explicó por qué se fue de Boca, analizó su paso por Argentinos Juniors y se refirió a su futuro futbolístico.

Sergio Romero, uno de los jugadores de mayor renombre del fútbol argentino, a 7 días de que arranque el nuevo campeonato de Primera División, se encuentra sin club. Tras un flojo 2024 en Boca Juniors y un 2025 en el que casi no jugó hasta su breve y fallido paso por Argentinos Juniors, su 2026 es una verdadera incógnita.

La última temporada, Chiquito estuvo todo el primer semestre parado en la Ribera por su operación de rodilla y en octubre fue transferido al Bicho, donde tanto él como el equipo tenían grandes expectativas. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado: atajó apenas 4 partidos, no sumó vallas invictas, recibió 6 goles y no volvió a ser tenido en cuenta tras su floja actuación en la final de la Copa Argentina, en la que cometió errores clave y no pudo tapar ni un solo penal en la tanda.

Romero habló de su salida de Boca y su paso por Argentinos Juniors Chiquito Romero vs Independiente Rivadavia El rendimiento de Romero en el arco del Bicho no fue el esperado. Fotobaires Este jueves, el arquero de 38 años habló con DSports Radio e hizo un análisis global de su último año, su presente y su futuro. "El hincha de Boca me pregunta por qué me fui. Les respondo que fue por el episodio con el hincha y por el último año que me tocó atajar que no fue como el anterior", señaló respecto de su salida del Xeneize. "Me arrepentí de lo que pasó en el mismo momento, automáticamente pensé en salir a aclarar la situación que había sucedido", aseguró.

En cuanto a su experiencia en la Paternal, fue sincero: "Lo de Argentinos fue una apuesta mía para tratar de agarrar ritmo, de volver a jugar. Si bien en Boca estaba muy bien no venía teniendo participación. Sabía que no iba a poder estar de la mejor manera por el tiempo que estuve parado. No fue un buen paso porque no salió como esperaba", reconoció sin poner excusas.

Chiquito Romero se postuló para regresar a Racing Chiquito Romero Racing Chiquito Romero surgió de Racing y debutó profesionalmente en 2007. Archivo En la misma sintonía, Romero confesó que le gustaría volver a calzarse el buzo del equipo que lo vio nacer: "Un llamado de Racing nunca lo rechazaría. Si las condiciones están dadas lo haré desde el lugar que sea. Puedo esperar, no tengo apuro de estar sin club, no me desespera que en unos días arranca el torneo", aseguró.