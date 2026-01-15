Polémica en el Dakar: una sanción inesperada provoca un abandono en la recta final
Un desacuerdo con la organización por una penalización derivó en un abandono cuando el Rally Dakar entraba en su tramo decisivo.
Los españoles Juan Morera y su esposa, Lidia Ruba, protagonistas del Rally Dakar 2026, tomaron la decisión de abandonar la competencia tras un desacuerdo con la organización que derivó en una sanción. La situación se originó cuando una avería en su vehículo los obligó a detenerse y modificar su estrategia en carrera.
Luego de reparar el problema mecánico, Ruba siguió la recomendación de un responsable de la organización respecto al tiempo de espera antes de reanudar la marcha. Según ese consejo, no recibirían penalizaciones adicionales más allá de las ya previstas en su cronómetro, una indicación que resultó determinante para su accionar en plena etapa.
Sin embargo, al cierre de la jornada y pese a conservar la segunda posición en la clasificación general, la sorpresa llegó horas más tarde: el binomio fue notificado de una penalización extra de 5.000 puntos por haber superado el tiempo máximo permitido, una sanción que cambió por completo el panorama y desencadenó el conflicto.
Ruptura con la organización del Rally Dakar
Ambos competían en la categoría Classic y se encontraban segundos en la general, a solo tres días del final del Dakar. Durante la etapa del jueves, el Porsche 959 que tripulaban sufrió la rotura de la correa del alternador. “Paramos el coche, pero pudimos arreglarlo nosotros mismos”, explicó Juan Morera al detallar el inconveniente mecánico.
Mientras realizaban la reparación, un helicóptero de la organización descendió para asistirlos. “Estábamos reparando, bajó el helicóptero a ayudarnos y David Seiryes -máximo responsable de la prueba- nos dijo que ya había avisado a nuestro camión de asistencia”, relató Lidia Ruba. La situación se volvió más compleja cuando el camión no apareció de inmediato. “Cuando reparamos, el camión todavía no había llegado y (David) nos mal aconsejo que lo esperásemos y que dejáramos pasar a los camiones de la categoría H1, por nuestra seguridad, para tener una distancia prudencial y evitar adelantamientos peligrosos. Le preguntamos si esto no nos penalizaría y nos comentó que nuestra penalización ya la teníamos y que podía ser de entre 60-90 puntos, pero nada más”.
La dupla completó la etapa sin mayores sobresaltos. “Hicimos un etapón”, resumió Morera, convencidos de haber salvado una jornada complicada y de mantener intacta su posición en la general. No obstante, la notificación nocturna cambió todo. “Ya por la noche recibimos un comunicado con una penalización de 5.000 puntos por haber sobrepasado el tiempo máximo”, explicó Ruba. Según su testimonio, al intentar aclarar la situación, la versión no fue respaldada por el responsable señalado: “Fuimos a hablar con los jueces y les explicamos que seguimos fielmente la recomendación de David Serieys como máximo responsable del Dakar Classic. Y les pedimos que hablasen con él, pues confirmaría lo sucedido. Pero lejos de corroborar la versión, dijo que él no nos había aconsejado esto y que por supuesto no era responsable de la gestión del tiempo de cada participante”.
Ante ese escenario, y sin posibilidad de revertir la sanción, Lidia Ruba y Juan Morera optaron por abandonar el Rally Dakar 2026, cerrando su participación en medio de una fuerte polémica en el Dakar que sacudió a la categoría Classic.