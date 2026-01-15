Dakar extremo: corrieron con la puerta abierta y el video no tiene desperdicio

Ignacio Casale y Carlos Sachs compitieron con la puerta abierta, una escena que refleja la crudeza del Rally Dakar.

El Rally Dakar 2026 ingresó en su fase decisiva y, con cada segundo en juego, cualquier contratiempo puede marcar la diferencia. En ese contexto, durante la Etapa 11 se publicó un video que capturó la esencia extrema de la competencia, con una escena tan insólita como representativa del espíritu del rally.

Las imágenes muestran a los sudamericanos Ignacio Casale, de Chile, y Carlos “Cadú” Sachs, de Brasil, intentando reparar la puerta izquierda de su vehículo en plena carrera. La solución no llegó y, aun así, decidieron continuar, conscientes de que detenerse podía costarles posiciones valiosas en la clasificación general.

Desde las cuentas del Dakar compartieron el momento en sus redes oficiales con un mensaje cargado de ironía: “No estoy seguro de que esté bien, chicos”, acompañando el video en el que se observa cómo la puerta queda mal cerrada y termina abriéndose mientras Casale sigue acelerando en medio del desierto.

Casale, experiencia y resiliencia en el Rally Dakar Pese a la complicada jornada, Ignacio Casale logró completar la etapa en el 14º puesto dentro de la categoría Challenger y se mantiene séptimo en la clasificación general. El chileno volvió al Dakar en 2026 tras una pausa en 2025, incorporándose al equipo BBR Motorsport al mando de un Taurus T3 y con un nuevo navegante: el brasileño Carlos Sachs, con quien afronta el desafío en Arabia Saudita.

El historial de Casale en el Dakar lo respalda como uno de los competidores más experimentados. Su recorrido comenzó en 2010 en Camiones y, tras una breve experiencia en motos, encontró la gloria en los quads, categoría en la que fue campeón en 2014 y 2018. Luego de sumar un tercer touareg en 2020, decidió reinventarse: pasó por Camiones, sufrió abandonos y regresos, debutó en T3 con un top 10 en 2023 y se vinculó con Yamaha y X-Raid para desarrollar nuevos proyectos.