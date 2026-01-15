Dakar 2026: cómo quedaron los argentinos en las distintas categorías tras la Etapa 11

La Etapa 11 del Rally Dakar 2026 dejó a los argentinos como protagonistas en varias categorías. El recorrido entre Bisha y Al Henakiyah fue determinante, especialmente en motos, donde Luciano Benavides logró recuperar el liderazgo en una definición ajustadísima cuando la carrera entra en su tramo final.

El piloto salteño de KTM terminó cuarto en el especial, resultado que le permitió regresar a la cima de la general luego de más de 45 horas acumuladas de competencia. Benavides aventaja ahora por apenas 23 segundos al estadounidense Ricky Brabec, en una lucha que promete resolverse recién en los últimos kilómetros del rally más exigente del mundo.

Brabec había mostrado un ritmo superior durante buena parte de la jornada, pero optó por administrar su ventaja en el cierre del tramo cronometrado. Esa decisión, pensada para asegurar una mejor posición de salida en la etapa siguiente, terminó favoreciendo al argentino, que capitalizó cada segundo en una tabla que sigue extremadamente ajustada.

Tras recuperar el liderazgo, Benavides fue cauto pero contundente respecto de la definición. "No se define mañana, está muy apretado", expresó el salteño, que quedó como la principal referencia de KTM luego de la dura caída que sufrió el miércoles el australiano Daniel Sanders, último campeón del Dakar.

El argentino también dejó en claro su postura frente a las estrategias de carrera. "No importa qué hagan (las Honda), les voy a ganar", afirmó con confianza. Y amplió: "Yo no juego a ninguna estrategia, no me he frenado como lo ha hecho Ricky hoy o como lo hizo ayer cuando frenó con Daniel (Sanders ) para después recuperar ese tiempo mientras otros pilotos abrían pista. Pero esos tiempos van y vienen, así es la carrera. Hay que saber jugarla y yo vengo haciendo lo mejor que puedo".

En Rally 2, la presencia argentina se mantiene estable. El neuquino Juan Santiago Rostan (#40) finalizó 26° en la etapa y escaló hasta el 22° puesto de la general, mientras que el riocuartense Leonardo Cola (#37) fue 40° en el parcial y continúa ubicado 31° en el acumulado.

Avance argentino en Challenger

La Etapa 11 también trajo buenas noticias en la categoría Challenger. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se quedaron con el triunfo del día a bordo del Taurus T3 Max #300, un resultado clave para recuperarse del retraso sufrido el martes, cuando perdieron más de una hora y vieron esfumarse la chance de defender el título conseguido en 2025.

El binomio cordobés de General Cabrera ocupa ahora el tercer lugar de la general, a 44m04 del español Pau Navarro, líder de la categoría. Por delante también se encuentra el sudafricano Yasir Seaidan, mientras que el cuarto puesto es para el chileno Lucas del Río (#338), navegado por el mendocino Bruno Jacomy, a 45m49 tras finalizar séptimo en la jornada.

cavigliasso etapa 11 Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini celebraron una victoria clave en la 11ª etapa del Rally Dakar. Instagram @nicocavi68

El top cinco lo completa la neerlandesa Puck Klaassen, acompañada por el argentino Augusto Sanz, a poco más de una hora del líder. Sexto aparece el pampeano David Zille, con el cordobés Sebastián Cesana como navegante. Más atrás, Kevin Benavides, junto al sanjuanino Lisandro Sisterna, terminó cuarto en la etapa y se mantiene décimo en la general en su estreno absoluto en autos.

SSV, categorías especiales y el cierre del Rally Dakar

En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi sostuvieron el sexto lugar de la general (+3h05m07) tras finalizar segundos en la Etapa 11. Manuel Andújar, bicampeón en quads, junto a Andrés Frini, fue séptimo en el día y permanece octavo en el acumulado con el #405, a 3h31m38 del líder Brock Heger (Polaris).

En las divisiones especiales, Benjamín Pascual (#1000) cerró una jornada difícil al terminar séptimo, último, pero conserva el tercer puesto en el Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica Segway, a 22 puntos del camión híbrido Man del equipo español Juvanteny-Criado-Rivas. En tanto, en el Dakar Classic, Gastón Mattarucco, navegando al colombiano Javier Vélez (#706), se ubica 49° en autos históricos y lidera la subdivisión H4 entre los tres vehículos inscriptos.

La Etapa 12 se largará este viernes a la 1 de la madrugada (hora argentina), con salida en Al Henakiyah y llegada en Yanbu, tras 311 kilómetros de especial y 409 de enlace. El sábado, el Dakar 2026 se definirá con apenas 105 kilómetros cronometrados, en un cierre que mantiene a los argentinos expectantes.