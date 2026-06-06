Del pogo a las canchas: las canciones del Indio Solari que usan las hinchadas del fútbol argentino

La influencia de Carlos el Indio Solari en la cultura argentina excedió el mundo de la música. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también dejó una marca imborrable en el fútbol argentino, donde sus canciones fueron transformadas por las hinchadas en algunos de los cánticos más populares de las tribunas.

Aunque el Indio nunca escribió temas pensados específicamente para la cancha, sus letras, melodías y frases terminaron convirtiéndose en parte de la identidad futbolera de distintos clubes. Con el paso de los años, estribillos ricoteros comenzaron a sonar en estadios de todo el país y todavía hoy siguen vigentes.

La música del Indio Solari marcó las canchas de fútbol de todo el país.

Entre todas las canciones vinculadas al fútbol, La Bestia Pop aparece como la más emblemática. El clásico “A brillar mi amor” fue reinterpretado por decenas de hinchadas y todavía resuena en estadios de Argentina.

Detrás del tema también existe una historia ligada al fútbol: el Indio Solari tomó inspiración en un personaje cercano a la barra de Gimnasia y Esgrima La Plata, que asistía a los recitales con una bandera del lobo.

Jijiji y el “pogo más grande del mundo”

Otro de los temas más populares en las tribunas es Jijiji, considerado uno de los mayores clásicos de Los Redondos.

La canción quedó inmortalizada por el llamado “pogo más grande del mundo”, pero además fue adaptada especialmente por la hinchada de Atlético Tucumán y por distintos clubes del interior del país.

Su ritmo y su estribillo terminaron convirtiéndose en una de las melodías más reconocibles del fútbol argentino.

Las otras canciones del Indio Solari que llegaron a las canchas

Además de La Bestia Pop y Jijiji, existen otros temas del universo ricotero que dejaron huella en las tribunas:

Etiqueta Negra.

Juguetes Perdidos.

Esa estrella era mi lujo.

Muchas frases de esas canciones aparecieron durante años en banderas, trapos y cantos de cancha. El verso “mi único héroe en este lío”, por ejemplo, se convirtió en una de las expresiones más repetidas por los hinchas argentinos.

La pasión futbolera del Indio Solari y su vínculo con Boca

El Indio Solari nunca ocultó su fanatismo por Boca Juniors. Su admiración por Juan Román Riquelme derivó incluso en encuentros personales, fotos juntos y hasta un poema dedicado al ídolo xeneize.

Riquelme llegó a invitarlo a su partido despedida en La Bombonera, aunque el músico finalmente no pudo asistir.

El legado del Indio Solari en el fútbol argentino

La relación entre Los Redondos y el fútbol se construyó desde la identificación popular y la pasión colectiva. Durante décadas, miles de hinchas llevaron sus canciones a las tribunas, mientras que los recitales del Indio se transformaron en verdaderas peregrinaciones masivas.

En medio de las múltiples expresiones por la muerte del Indio Solari, miles de fanáticos volvieron a recordar esos temas que marcaron generaciones y que todavía hoy sobreviven en cada cancha argentina.