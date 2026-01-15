Luciano Benavides recupera la cima de la general en motos y el Dakar entra en su tramo decisivo

Luciano Benavides aprovechó una undécima etapa muy exigente para recuperar el liderato en motos, en una jornada marcada por el desgaste físico.

Luciano Benavides volvió a quedar en lo más alto de la clasificación general del Rally Dakar 2026 luego de una exigente undécima etapa, disputada entre Bisha y Al Henakiyah, que marcó el inicio del regreso de la caravana hacia Yanbu, sede del comienzo y del cierre de la competencia.

La jornada fue una de las más largas del rally, con casi 900 kilómetros totales, de los cuales 346 correspondieron a la especial cronometrada. El recorrido combinó sectores de dunas con extensos tramos de pistas rotas, caminos sin asfaltar y zonas de piedras que castigaron tanto a los pilotos como a las motos.

En ese escenario de máxima exigencia física, varios de los principales candidatos optaron por administrar riesgos. Uno de ellos fue Daniel Sanders, vigente campeón, quien decidió largar pese a las lesiones sufridas el día anterior en la clavícula izquierda y el esternón. Con el hombro vendado, el australiano completó la etapa sin buscar el protagonismo y finalizó en la decimotercera posición, a diez minutos del mejor registro.

La pulseada entre las Honda por la victoria del día La definición de la etapa tuvo como protagonistas a los pilotos oficiales de Honda. Adrien van Beveren, Skyler Howes y Ricky Brabec marcaron el ritmo durante buena parte del recorrido. Van Beveren abrió la especial y supo capitalizar las bonificaciones de tiempo mientras se mantuvo en cabeza.

Brabec logró alcanzarlo después de más de 200 kilómetros, lo que le permitió comenzar a sumar segundos extra a su favor. Sin embargo, en el tramo final volvió a perder contacto con el francés. Aun así, el mejor tiempo neto fue para Howes, quien se impuso en la especial tras completar los 346 kilómetros en poco más de tres horas y nueve minutos, con Van Beveren segundo a apenas 21 segundos.