Tremendo blooper de un periodista: confundió la camiseta de Huracán Las Heras con otro club

Nicolás Singer protagonizo un blooper viral. Confundió Huracán Las Heras con otro club mientras comentaba el pronóstico de Caruso Lombardi sobre el ascenso.

Durante la transmisión del programa TN deportivo y la predicción de Ricardo Caruso Lombardi sobre qué equipo podría ascender, el periodista Nicolás Singer cometió un error que rápidamente se volvió viral.

Mientras comentaba la situación de Huracán Las Heras, Singer quiso aportar un dato extra y tiró un color de camiseta… ¡pero se confundió de club! En lugar de la del Globo de Las Heras, hizo referencia la de Huracán de San Rafael, lo que generó confusión inmediata en las redes.

El blooper de Nico Singer que se confundió de Huracán En el medio de la predicción de Ricardo Caruso Lombardi diciendo que Huracan las Heras va a ascender. Singer quiso acotar un dato y cometio un grosero error. Huracan Las Heras de Mendoza preguntó...Sí le contestaron y dijo.... el que tiene la camiseta como Boca, sí le volvieron a contestar y claramente se confundieron de Globito. Porque el que tiene la camiseta xeneize es Huracán de San Rafael y no Huracán Las Heras.

Caruso Lombardi Algunos usuarios de redes bromearon con que “había que mandarle una fotito para que identifique a los clubes del interior”, mostrando la dificultad que a veces tienen los periodistas al cubrir equipos del ascenso y del interior del país.