"Algunas veces no comía": la dura confesión del mendocino Valentin Castellanos

El camino de Valentín Castellanos hacia el fútbol profesional no fue sencillo. Mucho antes de convertirse en un delantero destacado en el exterior, el mendocino tuvo que atravesar momentos difíciles en sus primeros intentos por ingresar a las grandes estructuras del fútbol argentino.

En una entrevista reciente, con TNT Sports, el atacante recordó su experiencia cuando se probó en River Plate , una oportunidad que parecía abrirle las puertas al fútbol grande pero que terminó en frustración.

“En River quedé la primera vez. La segunda me rechazaron: me dijeron que estaba muy flaquito”, contó Castellanos al repasar aquellos días de prueba en el club de Núñez.

El delantero explicó que el salto desde el fútbol mendocino a una estructura profesional fue un choque importante, especialmente en lo físico.

“Yo venía de la liga mendocina, imaginate. Algunas veces no comía y fui a competir contra pibes de las inferiores de River que estaban todo el día en el gimnasio”, relató.

Lejos de desanimarse, esa experiencia se transformó en un punto de partida para mejorar. Castellanos regresó a Mendoza decidido a cambiar esa situación.

“Llegué a Mendoza y le pedí a mi mamá que me pague un gimnasio. Futbolísticamente estaba bien, pero me faltaba físico”, recordó.

Con el tiempo, ese esfuerzo dio resultados. El delantero logró consolidarse como profesional y construir una carrera que lo llevó a destacarse en el fútbol internacional, dejando atrás aquellas primeras pruebas que no salieron como esperaba.

Hoy, ya consolidado como futbolista, Castellanos mira hacia atrás y recuerda esos momentos como parte del proceso que lo ayudó a llegar a donde está. Porque, como suele pasar en muchas historias del fútbol, antes del éxito hubo rechazos, sacrificios y decisiones que marcaron el camino.