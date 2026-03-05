El piloto mendocino de 16 años que ya acelera en los circuitos de Europa

Italia no recibe a cualquiera. Mucho menos en febrero, cuando el frío todavía se mete en los boxes y los equipos pasan horas probando piezas, autos y pilotos antes de que arranque la temporada. En ese clima de pretemporada llegó el piloto mendocino Lautaro Campione el 15 de febrero, con lo imprescindible: una valija, su casco y la posibilidad de subirse por primera vez a un Tatuus F4 T-421 , el monoplaza que utilizan las promesas de la Fórmula 4 italiana.

La oportunidad apareció a través de Alpha 54 Racing , un equipo nuevo con base en Faenza , una ciudad pequeña del norte italiano pero muy conocida en el mundo del automovilismo. Allí funciona buena parte de la estructura técnica que alimenta a la Fórmula 1. El proyecto lo encabezan dos argentinos, los cordobeses Gregorio Mandrini y Nicolás Blanco , que hasta fines de 2025 trabajaron dentro de Racing Bulls , el equipo satélite de Red Bull. Gente acostumbrada a ver pasar muchos autos… y muchos pilotos.

Las primeras vueltas llegaron rápido. Entre el 16 y el 18 de febrero Campione giró en el circuito de Cremona , un trazado muy utilizado para pruebas privadas. Técnico, veloz y bastante exigente para alguien que se sube por primera vez a un Fórmula 4.

El mendocino se tomó unas vueltas para entender el auto y después empezó a acelerar de verdad. Los tiempos fueron apareciendo de a poco, cada vez más cerca de los registros que buscaba el equipo. Nada estridente, pero sí lo suficiente como para que en el box empezaran a mirarlo con atención.

Las devoluciones internas fueron buenas: destacaron su manejo prolijo, su rapidez para entender el auto y algo que en estas categorías pesa mucho: margen para seguir creciendo. Dicho de otra manera, que lo que mostró en esos días puede ser apenas el comienzo.

Lautaro Campione en Cremona 03 Prensa Lautaro campione

Lo que pasa cuando el auto se detiene

Después de los primeros ensayos no hubo celebraciones. En el automovilismo moderno, manejar es apenas una parte del trabajo.

Campione pasó varios días en el taller del equipo junto a ingenieros y mecánicos, revisando datos de telemetría, analizando curvas, corrigiendo pequeños detalles y adaptándose a la preparación física que exige la categoría. Los Fórmula 4 no parecen tan extremos desde afuera, pero dentro del auto el cuerpo trabaja tanto como las manos.

El 3 y 4 de marzo volvió a girar en Cremona para completar sus últimas pruebas antes de regresar a Mendoza. Fueron dos jornadas más de pista para terminar de cerrar esta primera experiencia europea.

Una categoría que fabrica pilotos

La Fórmula 4 italiana empieza en mayo y se extiende hasta noviembre. El calendario tiene siete fechas y alrededor de 25 carreras, lo que la convierte en uno de los campeonatos formativos más competitivos del mundo. Por sus grillas pasaron muchos pilotos que después dieron el salto a categorías mayores.

Por eso dentro de Alpha 54 Racing la idea de contar con Campione durante toda la temporada 2026 empezó a tomar forma después de estas primeras pruebas. El equipo ya manifestó su intención de que el mendocino sea parte del proyecto completo.

Lautaro Campione en Cremona 04

El desafío que queda

En el automovilismo siempre hay un punto delicado: el presupuesto.

Campione ya consiguió algo clave, el respaldo de un sponsor europeo que cubrirá buena parte de los costos de competir en Italia. Pero correr toda la temporada implica un presupuesto muy alto y todavía queda una parte por completar.

Por eso su entorno está buscando sumar un socio estratégico más, alguien que permita cerrar el financiamiento necesario para disputar todo el campeonato. La idea es que ese apoyo pueda surgir desde Mendoza o desde cualquier lugar del país.

Volver para seguir

Campione regresará a Mendoza el 6 de marzo. El plan es simple: terminar de cerrar el apoyo que falta y volver a Europa en las próximas semanas.

Si todo se acomoda como esperan en el equipo, su debut llegará el 10 de mayo en el Circuito de Misano Marco Simoncelli, cuando comience una nueva temporada del Italian F4 Championship, uno de los campeonatos certificados por la FIA. Tiene 16 años y ya está corriendo donde muchos pilotos jóvenes sueñan con llegar alguna vez.

El resto, como suele pasar en este deporte, dependerá de lo mismo de siempre: seguir girando, seguir aprendiendo y estar listo cuando vuelva a encenderse el semáforo.