Deportivo Maipú y la necesidad de crecer: sale a buscar gente en varios deportes

El Club Deportivo Maipú abrió una convocatoria amplia para sumar futbolistas, jugadoras y deportistas en distintas categorías. Fútbol masculino, fútbol femenino, futsal y hockey forman parte de la iniciativa que busca incorporar nuevos talentos al club.

El Club Deportivo Maipú puso en marcha una convocatoria deportiva abierta con el objetivo de sumar nuevos jugadores y jugadoras a distintas disciplinas que se desarrollan en la institución. La iniciativa apunta a incorporar deportistas en fútbol masculino infantil, fútbol femenino, futsal, hockey juvenil y también en la categoría de Mami Hockey.

La propuesta busca ampliar la base deportiva del club y ofrecer un espacio de formación y competencia para chicos, chicas y adultos que quieran integrarse a la llamada familia cruzada .

En fútbol masculino , la convocatoria está dirigida a las categorías infantiles 2017, 2018, 2019 y 2020 . Los entrenamientos se realizan de martes a jueves de 18.30 a 20 horas en el predio del club.

Por su parte, el fútbol femenino 11 también abrió su búsqueda para reforzar sus planteles. La convocatoria incluye jugadoras Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Primera , con entrenamientos de martes a jueves desde las 18.30 en el predio del Cruzado.

Otra de las disciplinas que abrió sus puertas es el futsal, que convoca a jugadores de la categoría Senior 1990 en adelante. Las prácticas también se realizan de martes a jueves de 18.30 a 20 horas en las instalaciones del club.

El hockey también forma parte de esta búsqueda. Por un lado, el club abrió la Escuela de Hockey para jugadoras de 12 a 18 años, que entrena martes y jueves de 19 a 20 horas. Además, continúa la convocatoria para Mami Hockey, destinada a mujeres adultas, con entrenamientos miércoles y viernes de 19.30 a 21.30.

Desde la institución destacaron que la iniciativa apunta a seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo y ampliar la participación de la comunidad, invitando a quienes quieran sumarse a acercarse al predio o comunicarse con el club para obtener más información.

Con esta convocatoria, Deportivo Maipú busca seguir creciendo en cantidad de deportistas y consolidar su estructura formativa, apostando tanto al desarrollo juvenil como al deporte recreativo.