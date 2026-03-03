Del viñedo al hotel: la nueva etapa de expansión de Bodegas López

La histórica firma mendocina Bodegas López avanza con su primer emprendimiento fuera de la provincia: el desarrollo de 110 hectáreas en Chapadmalal, Costa Atlántica , dentro de Pueblochapa, donde tendrá a su cargo exclusivamente la unidad vitivinícola. Paralelamente amplía su apuesta al enoturismo transformando su casona familiar en Maipú , según explicó su director ejecutivo, Eduardo López, en MDZ Radio .

“Nosotros vamos a estar solo en la parte vitivinícola, los viñedos, bodega y elaboración, no estamos en el tema del real estate o del barrio privado”, aclaró. Y agregó: “Hacía bastante que estábamos con ganas de desembarcar más fuerte, desembarcar con algún viñedo y completando la parte enológica nuestra en Mar del Plata”.

La relación con la ciudad balnearia es histórica. “Nosotros estamos en Mar del Plata desde los fines de los 50, no solo con lo comercial, con depósitos y demás, sino que estuvimos hasta fines de los 80, tuvimos plantas de embotellado”, recordó.

El proyecto ya comenzó con la implantación de variedades blancas y tintas. “Plantamos ya el año pasado Chardonnay, Pinot Noir y Sauvignon Blanc, plantamos 5 hectáreas, vamos a estar plantando este año otras 5 hectáreas más”. La bodega se construirá cuando la producción lo permita: “Obviamente vendrá una bodega en 2-3 años cuando tengamos listas las primeras uvas”.

Sobre el potencial de la zona, sostuvo: “No hay que inventar nada, los viñedos con influencia marítima están más que probados”. Y concluyó: “Entusiasmados por ver las primeras uvas y los primeros vinos de allá”.

La casona familiar, ahora petit hotel

En paralelo al desembarco en la Costa Atlántica, la empresa profundiza su estrategia enoturística en Mendoza con la reconversión de su histórica vivienda en Maipú.

“El año pasado un poco con estas ganas de mejorar la propuesta no turística de la bodega decidimos con bastante esfuerzo, esfuerzo en lo emocional diría transformar la casona de la bodega”, explicó López. Se trata de la casa donde vivieron tres generaciones de la familia: “La casona donde vivió mi abuelo, donde vivió mi papá, donde vivimos nosotros hasta los 6-7 años”.

El proyecto contempla “siete habitaciones y una suite” y, según destacó, se preservó la identidad original del inmueble. “Prácticamente se tocó muy poco de la casa, así mejoramos algunas circulaciones para convertirla en un petit hotel”. También remarcó el valor simbólico de la decisión: “Fue un tema bastante emotivo que dejó un poco de lado hasta lo comercial”.

Para López, la apertura al público tiene un sentido adicional: “Creímos que era una linda manera de abrir la historia, de abrir una casona de 70 años transformada donde mantuvimos todo lo posible”. Y subrayó un diferencial: “La casona está dentro de la bodega”, lo que permite, dijo, “encontrarte con que la bodega es tuya, que la bodega la podés disfrutar de una manera muy clara”.