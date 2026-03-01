La bodega que reporta millonarias pérdidas y apunta a la crisis en Argentina

La bodega chilena Santa Rita informó un resultado negativo de casi seis millones de pesos chilenos en 2025. En algún aspecto se refiere a la crisis del vino en Argentina.

La industria del vino atraviesa una de las tormentas más perfectas de las últimas décadas, y los balances corporativos ya reflejan la gravedad de la situación. Viña Santa Rita, una de las compañías líderes del sector controlada por el grupo Claro, reportó pérdidas atribuibles a los controladores por $5.870 millones de pesos chilenos durante el ejercicio 2025, lo que representa un giro dramático frente a las ganancias de más de $3.000 millones registradas el año anterior.

El "Efecto Argentina": Hiperinflación y ajuste Para los lectores de nuestra región, el dato más relevante del informe reside en la operación local de la compañía. De la pérdida total de Santa Rita, $2.102 millones corresponden específicamente a su negocio en Argentina (Doña Paula).

Bodegas Doña Paula. Bodega Doña Paula, la pata argentina del grupo chileno. La empresa fue categórica en su análisis: el resultado en el país se vio "significativamente impactado" por la aplicación de la contabilidad de hiperinflación. Este ajuste exige re-expresar activos y pasivos no monetarios, lo que terminó erosionando los márgenes de beneficio en un contexto donde el consumo interno argentino también muestra signos de fatiga, con una caída de volúmenes superior al 8%.

Consumo global en mínimos históricos Más allá de las fronteras regionales, la crisis es sistémica. Santa Rita citó datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) para advertir que el consumo mundial de vino alcanzó en 2024 su nivel más bajo desde 1961.

Varios factores explican este fenómeno que golpea tanto a Chile como a Argentina: