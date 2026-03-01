La bodega que reporta millonarias pérdidas y apunta a la crisis en Argentina
La bodega chilena Santa Rita informó un resultado negativo de casi seis millones de pesos chilenos en 2025. En algún aspecto se refiere a la crisis del vino en Argentina.
La industria del vino atraviesa una de las tormentas más perfectas de las últimas décadas, y los balances corporativos ya reflejan la gravedad de la situación. Viña Santa Rita, una de las compañías líderes del sector controlada por el grupo Claro, reportó pérdidas atribuibles a los controladores por $5.870 millones de pesos chilenos durante el ejercicio 2025, lo que representa un giro dramático frente a las ganancias de más de $3.000 millones registradas el año anterior.
El "Efecto Argentina": Hiperinflación y ajuste
Para los lectores de nuestra región, el dato más relevante del informe reside en la operación local de la compañía. De la pérdida total de Santa Rita, $2.102 millones corresponden específicamente a su negocio en Argentina (Doña Paula).
La empresa fue categórica en su análisis: el resultado en el país se vio "significativamente impactado" por la aplicación de la contabilidad de hiperinflación. Este ajuste exige re-expresar activos y pasivos no monetarios, lo que terminó erosionando los márgenes de beneficio en un contexto donde el consumo interno argentino también muestra signos de fatiga, con una caída de volúmenes superior al 8%.
Consumo global en mínimos históricos
Más allá de las fronteras regionales, la crisis es sistémica. Santa Rita citó datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) para advertir que el consumo mundial de vino alcanzó en 2024 su nivel más bajo desde 1961.
Varios factores explican este fenómeno que golpea tanto a Chile como a Argentina:
Cambios de hábito: Los consumidores, especialmente las nuevas generaciones, están migrando hacia otras bebidas o reduciendo la ingesta de alcohol.
Contexto geopolítico: La incertidumbre generada por la política arancelaria de Estados Unidos ha provocado que los mercados internacionales sean más cautelosos, reduciendo sus niveles de stock.
Caída en exportaciones: Los envíos al exterior desde el Cono Sur sufrieron bajas hacia mercados clave como China, Inglaterra, Japón y Estados Unidos.
Viña San Pedro también sufre
Santa Rita no está sola en este escenario. Viña San Pedro Tarapacá (propiedad de CCU) también presentó sus resultados, informando una caída del 10% en sus ingresos. Si bien esta última logró mantener su línea final en terreno positivo (ganancias por $17.203 millones), la tendencia es de un claro retroceso respecto a años anteriores.
El sector vitivinícola se enfrenta ahora al desafío de reconfigurar su estrategia en un mercado que ya no crece por volumen y que depende, más que nunca, de la estabilidad macroeconómica de los países productores y de una agresiva búsqueda de nuevos nichos de consumo.