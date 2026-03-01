Stephanie Demner sorprendió con un look sado de cuero y bucaneras infinitas

Con un conjunto de Sadaels y bucaneras de Gianni Di Paolo, Stephanie Demner deslumbró en su sesión más jugada.

Stephanie Demner compartió la producción más audaz de su carrera. La influencer, que construyó una comunidad fiel a fuerza de mostrar su día a día, sus proyectos y sus elecciones fashionistas, esta vez se corrió del registro romántico y girly que muchas veces la acompañó para abrazar una estética sado chic que sorprendió hasta a sus seguidores más atentos.

La sesión, fotografiada por Samuel Ganem, la mostró en una faceta muy sensual. El eje del estilismo fue un conjunto de cuero negro de la casa local Sadaels, que consistió de un corpiño angosto combinado con una minifalda estilo portafolio al tono. La pieza inferior sumó un aplique metálico plateado en forma de herradura y cadenas.

Para potenciar el impacto, elevó el look con bucaneras ajustadas hasta los muslos con cordones anudados de Gianni Di Paolo. Las botas, protagonistas absolutas, funcionaron como el statement definitivo del outfit.

El estilismo estuvo a cargo de Paula Basso, que agregó un collar con perlas y dijes en forma de cruces góticas de Frida Bonjorn.