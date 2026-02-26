El look de cumpleaños de Marta Fort que dejó a todos en shock

Marta Fort cumplió 22 con un vestido de encaje translúcido que impactó en redes. Mirá las fotos en la nota.

Cuando se trató de celebrar sus 22 años, la heredera del recordado empresario Ricardo Fort, Marta Fort, decidió ir un paso más allá y convertir su cumpleaños en todo un vento. Lo festejó en un restaurante de lujo, rodeada de amigos y de su hermano mellizo Felipe Fort. En Instagram, ella resumió la noche con una frase breve: “Recibiendo los 22″.

Para la ocasión, eligió un vestido negro que jugó con las asimetrías y los contrastes de textura. De un lado, satén liso y profundo; del otro, encaje floral translúcido que dejó ver la piel con intención. La moldería fue el gran diferencial, luciendo una sola manga larga y un escote pronunciado. El diseño incluyó además un tajo en la falda que permitió ver su lencería al tono.

El beauty look acompañó la intensidad del vestido, y llevó el pelo suelto, completamente lacio y con raya al medio, peinado por su estilista de confianza, Cristian Rey. El maquillaje, realizado por Lautaro Eros Ferrante, incluyó delineado cat eye, máscara de pestañas, contorno, rubor y labial nude.

A su lado, Felipe optó por una versión más relajada del total black. Se mostró con musculosa con letras blancas y una bandana de estampado paisley anudada en la cabeza.