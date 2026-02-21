Fuego total: así fue el look al desnudo de Marta Fort que revolucionó Instagram

Marta Fort impactó con una sesión al desnudo y cintas negras. No te pierdas todos los detalles y fotos en la nota.

Mirá la sesión de fotos de Marta Fort.

Marta Fort volvió a sacudir Instagram con una producción que no dejó margen para la indiferencia. En las imágenes compartidas, posó al desnudo aunque con el busto cubierto parcialmente por cintas adhesivas negras.

En la sesión se pudieron ver los tatuajes que recorren el costado izquierdo de su torso, entre ellos el número “1964” en tipografía llamativa, y diseños curvos que se extendieron por su abdomen y espalda, obra de Golden Ink Palermo.

El estilismo sumó una pulsera de cuentas negras y uñas largas con manicura clara. El cabello lo lució largo y rubio, en ondas suaves que contrastaron con la crudeza del concepto.

“Qué criminales estas fotos”, escribió al compartir la publicación.