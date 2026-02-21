Presenta:

Estilo

|

Marta Fort

Fuego total: así fue el look al desnudo de Marta Fort que revolucionó Instagram

Marta Fort impactó con una sesión al desnudo y cintas negras. No te pierdas todos los detalles y fotos en la nota.

MDZ Estilo

Mirá la sesión de fotos de Marta Fort.

Mirá la sesión de fotos de Marta Fort.

Marta Fort volvió a sacudir Instagram con una producción que no dejó margen para la indiferencia. En las imágenes compartidas, posó al desnudo aunque con el busto cubierto parcialmente por cintas adhesivas negras.

En la sesión se pudieron ver los tatuajes que recorren el costado izquierdo de su torso, entre ellos el número “1964” en tipografía llamativa, y diseños curvos que se extendieron por su abdomen y espalda, obra de Golden Ink Palermo.

Te Podría Interesar

El estilismo sumó una pulsera de cuentas negras y uñas largas con manicura clara. El cabello lo lució largo y rubio, en ondas suaves que contrastaron con la crudeza del concepto.

“Qué criminales estas fotos”, escribió al compartir la publicación.

Mirá las fotos del look de Marta Fort:

hot marta fort (3)
La influencer mostró sus tatuajes y escribió: “Qué criminales estas fotos”.

La influencer mostró sus tatuajes y escribió: “Qué criminales estas fotos”.

hot marta fort (1)
Golden Ink Palermo fue el estudio detrás de su diseño.

Golden Ink Palermo fue el estudio detrás de su diseño.

Archivado en

Notas Relacionadas