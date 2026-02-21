Cómo planificar el diseño un baño en 8 pasos
En lugar de hacerlo según el gusto del propietario, lo que se propone una revisión detallada del para qué hacer un baño.
Sea cual sea el tamaño o el diseño del baño, construirlo o remodelarlo implica planificar numerosas tareas, como plomería, distribución, revestimientos y accesorios. Elaborar un diseño para conocer cada etapa y saber cómo hacerlo es fundamental para evitar errores y lograr un espacio funcional.
Los 8 pasos para remodelar el baño
1. Definir cómo va a ser el uso de ese baño
- Lo que uno estima que sí y no va a funcionar
- Los argumentos de fondo de por qué hacerlo y por qué no hacerlo.
2 . Decidir el diseño del baño
- Teniendo en cuenta cuántas personas circulan por la zona donde se hará el baño
- Considerar cuánto espacio de almacenamiento se necesitará
- Analizar si necesitará un espacio de ducha más amplia que el previsto
- Revisar en el diseño del espacio la posición de las ventanas, puertas y también las cañerías existentes. El siguiente video muestra una serie de diseños de baños modernos, atractivos y funcionales:
3. Ordenar la plomería y la electricidad
- Hacer un diseño en función de las instalaciones existentes
- Ver si hay que instalar tuberías adicionales
- ¿Preferís las canillas fijadas a la bañera o al lavador, o que estén montados en la pared?
4. Elegir la bañera, como también el tocador e inodoro
- Si la bañera va a ser el centro de atención del nuevo baño (o baño reformado), el estilo y el material de la bañera que se elija es fundamental debido a que existe la posibilidad de elegir numerosas cantidades y tipos de bañeras
5. Elegir los azulejos y dónde irán
- Porque entran en juego una vez definido el diseño
- Los azulejos no constituyen una idea de último momento, sino que algo bien planificado
- La forma de colocar los azulejos puede cambiar por completo la sensación de un espacio: pueden definir al baño como un espacio tranquilo o bien, como un espacio audaz y lleno de personalidad
6. Definir la paleta de colores en general para el baño
- Es mucho más fácil crear una paleta de colores coherente cuando se seleccionan primero los azulejos.
- Es mucho más fácil combinar los colores de la pintura con los azulejos que a la inversa.
- El color de la pintura suele ser el último elemento que une todo
7. Introducir las luminarias del baño
- Una buena iluminación puede hacer que un baño pequeño parezca más grande y que un baño grande se sienta más íntimo
- Combinar la iluminación funcional con la iluminación decorativa.
- Elegir un área que se destaque
8. Accesorios con esos toques finales tan importantes
- Porque el paso final consiste en decorar y decorar el espacio, algo no muy tenido en cuenta para los baños porque se consideran espacios funcionales
- Los espejos pueden tener un gran impacto en la sensación del espacio
- Con detalles de latón, texturas naturales y toques de color acertado el baño puede sumar calidez, suavidad y personalidad.
Equilibrar estilo y funcionalidad
Planificar un baño puede parecer una tarea pesada. La clave está en equilibrar estilo y funcionalidad. Debe satisfacer las necesidades de un hogar y el diseño debe reflejar un estilo de decoración y la personalidad del propietario o de la familia que lo usa.