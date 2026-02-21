Presenta:

Cómo planificar el diseño un baño en 8 pasos

En lugar de hacerlo según el gusto del propietario, lo que se propone una revisión detallada del para qué hacer un baño.

Mario Simonovich

Una buena iluminación puede hacer que un baño pequeño parezca más grande y que un baño grande se sienta más íntimoCréditos: Creative Tonic Design

La paleta de colores elegida determinará mucho cómo va a ser el baño. Crédito de la imagen: Lizzie Green, fotografía: Ben Sage

Dos diseños completamente distintos de baños.&nbsp;

Quorn Stone y Studio Duggan/MLH

Sea cual sea el tamaño o el diseño del baño, construirlo o remodelarlo implica planificar numerosas tareas, como plomería, distribución, revestimientos y accesorios. Elaborar un diseño para conocer cada etapa y saber cómo hacerlo es fundamental para evitar errores y lograr un espacio funcional.

Los 8 pasos para remodelar el baño

1. Definir cómo va a ser el uso de ese baño

  • Lo que uno estima que sí y no va a funcionar
  • Los argumentos de fondo de por qué hacerlo y por qué no hacerlo.

2 . Decidir el diseño del baño

  • Teniendo en cuenta cuántas personas circulan por la zona donde se hará el baño
  • Considerar cuánto espacio de almacenamiento se necesitará
  • Analizar si necesitará un espacio de ducha más amplia que el previsto
  • Revisar en el diseño del espacio la posición de las ventanas, puertas y también las cañerías existentes. El siguiente video muestra una serie de diseños de baños modernos, atractivos y funcionales:
3. Ordenar la plomería y la electricidad

  • Hacer un diseño en función de las instalaciones existentes
  • Ver si hay que instalar tuberías adicionales
  • ¿Preferís las canillas fijadas a la bañera o al lavador, o que estén montados en la pared?

4. Elegir la bañera, como también el tocador e inodoro

  • Si la bañera va a ser el centro de atención del nuevo baño (o baño reformado), el estilo y el material de la bañera que se elija es fundamental debido a que existe la posibilidad de elegir numerosas cantidades y tipos de bañeras

5. Elegir los azulejos y dónde irán

  • Porque entran en juego una vez definido el diseño
  • Los azulejos no constituyen una idea de último momento, sino que algo bien planificado
  • La forma de colocar los azulejos puede cambiar por completo la sensación de un espacio: pueden definir al baño como un espacio tranquilo o bien, como un espacio audaz y lleno de personalidad

6. Definir la paleta de colores en general para el baño

  • Es mucho más fácil crear una paleta de colores coherente cuando se seleccionan primero los azulejos.
  • Es mucho más fácil combinar los colores de la pintura con los azulejos que a la inversa.
  • El color de la pintura suele ser el último elemento que une todo

7. Introducir las luminarias del baño

  • Una buena iluminación puede hacer que un baño pequeño parezca más grande y que un baño grande se sienta más íntimo
  • Combinar la iluminación funcional con la iluminación decorativa.
  • Elegir un área que se destaque

8. Accesorios con esos toques finales tan importantes

  • Porque el paso final consiste en decorar y decorar el espacio, algo no muy tenido en cuenta para los baños porque se consideran espacios funcionales
  • Los espejos pueden tener un gran impacto en la sensación del espacio
  • Con detalles de latón, texturas naturales y toques de color acertado el baño puede sumar calidez, suavidad y personalidad.

Equilibrar estilo y funcionalidad

Planificar un baño puede parecer una tarea pesada. La clave está en equilibrar estilo y funcionalidad. Debe satisfacer las necesidades de un hogar y el diseño debe reflejar un estilo de decoración y la personalidad del propietario o de la familia que lo usa.

