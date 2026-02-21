Cómo planificar el diseño un baño en 8 pasos

En lugar de hacerlo según el gusto del propietario, lo que se propone una revisión detallada del para qué hacer un baño.

La paleta de colores elegida determinará mucho cómo va a ser el baño. Crédito de la imagen: Lizzie Green, fotografía: Ben Sage

Una buena iluminación puede hacer que un baño pequeño parezca más grande y que un baño grande se sienta más íntimoCréditos: Creative Tonic Design

Sea cual sea el tamaño o el diseño del baño, construirlo o remodelarlo implica planificar numerosas tareas, como plomería, distribución, revestimientos y accesorios. Elaborar un diseño para conocer cada etapa y saber cómo hacerlo es fundamental para evitar errores y lograr un espacio funcional.

Los 8 pasos para remodelar el baño 1. Definir cómo va a ser el uso de ese baño

Lo que uno estima que sí y no va a funcionar

Los argumentos de fondo de por qué hacerlo y por qué no hacerlo. 2 . Decidir el diseño del baño

Teniendo en cuenta cuántas personas circulan por la zona donde se hará el baño

Considerar cuánto espacio de almacenamiento se necesitará

Analizar si necesitará un espacio de ducha más amplia que el previsto

Revisar en el diseño del espacio la posición de las ventanas, puertas y también las cañerías existentes. El siguiente video muestra una serie de diseños de baños modernos, atractivos y funcionales: Embed - Baños y 15 diseños para elegir 3. Ordenar la plomería y la electricidad

Hacer un diseño en función de las instalaciones existentes

Ver si hay que instalar tuberías adicionales

¿Preferís las canillas fijadas a la bañera o al lavador, o que estén montados en la pared? 4. Elegir la bañera, como también el tocador e inodoro