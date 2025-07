Este es el secreto para que el baño se mantenga sin sarro

Sacar el sarro del baño , los restos de jabón o la mugre que se mete entre los azulejos puede ser una de las tareas más odiadas del hogar. No obstante, hay un truco simple que está salvando a muchas personas del desgaste, y es el spray de ducha diario.

En vez de esperar a que se forme la costra del horror en la mampara o las paredes, prevenís. Para ello debés tener un rociador preparado con una mezcla casera que no daña, no contamina y deja todo como nuevo con solo cinco segundos de uso por día.

En una botella con atomizador, mezclás una parte de vinagre blanco con una parte de agua caliente, una cucharadita de detergente y unas gotitas de aceite esencial (limón, lavanda o lo que tengas). Después de cada ducha, lo único que hay que hacer es rociar un poco esa mezcla por las paredes y el vidrio. Nada más. No se enjuaga ni se pasa trapo.

Un truco casero y sin olores químicos.

Funciona especialmente bien en duchas con mamparas y cerámicos brillantes. Si tenés cortina, podés igual rociar la parte de la bañera y los azulejos. Al poco tiempo, notás que no se manchan, no se opacan y no tenés que hacer la temida “limpieza profunda” tan seguido.