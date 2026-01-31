Adiós al piso blanco del baño: la tendencia que aporta estilo, es fácil de limpiar y se adapta a cualquier lugar

Renueva este espacio con un estilo moderno y minimalista que invita a relajarte. Te contamos los colores, texturas y otros objetos en tendencia.

El baño siempre se caracterizó por tonos blancos en paredes y pisos por su asociación con la limpieza y la luminosidad. Sin embargo, este color dejó de ser el favorito y fue reemplazado por una tendencia que cada vez se suma a más baños y transforma el espacio, aportando elegancia y un estilo moderno.

Según el Informe de Tendencias de Baño 2026, el baño deja atrás lo genérico para convertirse en un lugar profundamente personalizado que refleja el estilo de vida y preferencias estéticas individuales de sus habitantes. Los colores que se imponen son los terrosos y se acompañan con materiales naturales.

baño2.jpg El blanco se despide para darle lugar a una opción más moderna. Archivo. Más detalles sobre esta forma de decorar tu baño En cuanto a los pisos, la tendencia emergente es el uso de microcemento, un revestimiento texturizado que decora. Está inspirado en el tradicional yeso marroquí, es impermeable y se limpia con un paño. Incluso se puede instalar sobre azulejos existentes para que sea más rápido y económico.

Esta superficie presenta una mezcla de textura y colores neutros que reflejan la tendencia minimalista vigente. La intención es crear un ambiente con una mínima sobrecarga visual que invite a relajarse y disfrutar de un espacio que por mucho tiempo quedó fuera de toda tendencia de decoración.