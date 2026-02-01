Chorizo al vino: receta clásica ideal para tapas y entradas

Esta receta de chorizo al vino es un clásico sencillo y sabroso de la cocina tradicional. Su preparación requiere pocos ingredientes y un proceso fácil que resalta el sabor del chorizo. Esta receta es ideal como entrada, tapa o plato principal acompañado de pan, papas o ensalada.

Esta receta puede prepararse con vino tinto o blanco según el sabor deseado.

Esta receta puede prepararse con vino tinto o blanco según el sabor deseado.

1- Pinchar ligeramente los chorizos para evitar que se rompan durante la cocción.

2- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio.

3- Dorar los chorizos por todos sus lados hasta que estén bien sellados.

4- Agregar los dientes de ajo y la hoja de laurel.

5- Incorporar el vino tinto hasta cubrir parcialmente los chorizos.

6- Cocinar a fuego medio durante 25 a 30 minutos, girándolos ocasionalmente.

7- Dejar reducir el vino hasta que la salsa esté concentrada.

8- Retirar del fuego y servir caliente con la salsa por encima.

La receta de chorizo al vino mejora si se deja reposar unos minutos antes de servir. La receta de chorizo al vino mejora si se deja reposar unos minutos antes de servir. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El chorizo al vino es una preparación simple que demuestra cómo pocos ingredientes bien combinados pueden lograr un plato lleno de sabor. Esta receta resulta perfecta para compartir en reuniones informales o como entrada en una comida especial. La cocción lenta permite que el vino impregne el chorizo, aportando aroma y profundidad al plato. Además, es una opción versátil que puede acompañarse con pan, puré o verduras salteadas. Preparar este plato no requiere técnicas complejas, lo que lo convierte en una excelente alternativa para quienes buscan una receta rápida, tradicional y siempre efectiva para sorprender a los comensales. ¡A disfrutar!