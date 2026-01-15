Receta de migas extremeñas con chorizo y panceta

Esta receta de migas extremeñas es uno de los platos más representativos de la gastronomía tradicional de Extremadura. Nacida como comida humilde de pastores y campesinos, aprovecha el pan duro y lo transforma en un plato contundente, sabroso y perfecto para compartir en reuniones familiares.

Antiguamente, la receta se preparaba al aire libre por los pastores.

1- Corta el pan en trozos pequeños o migas irregulares.

2- Humedece el pan con el agua y una pizca de sal, mezcla y deja reposar cubierto durante 1 hora.

3- En una sartén amplia, calienta el aceite y dora los ajos enteros ligeramente machacados.

4- Añade la panceta y el chorizo troceados y sofríe hasta que estén dorados.

5- Retira los ajos y las carnes, resérvalos.

6- Incorpora el pimentón al aceite y remueve rápidamente.

7- Añade el pan y cocina a fuego medio, removiendo constantemente.

8- Continúa moviendo hasta que las migas estén sueltas y doradas.

9- Incorpora nuevamente los ajos y las carnes.

10- Ajusta de sal y sirve caliente.

La receta varía según la zona y los acompañamientos disponibles.

De la cocina a la mesa

Esta receta de migas extremeñas demuestra cómo la cocina tradicional puede convertir ingredientes sencillos en un plato lleno de sabor y carácter. Su textura crujiente por fuera y suave por dentro, junto con el aroma del ajo, el chorizo y el pimentón, la convierten en una preparación reconfortante y muy apreciada. Las migas se pueden acompañar con uvas, melón, huevo frito o pimientos, según la costumbre local. Prepararlas en casa es una excelente forma de rendir homenaje a la cocina de aprovechamiento y disfrutar de una receta cargada de historia, tradición y autenticidad. ¡A disfrutar!