Receta de migas extremeñas con chorizo y panceta
Prepara esta receta paso a paso de migas extremeñas, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de migas extremeñas es uno de los platos más representativos de la gastronomía tradicional de Extremadura. Nacida como comida humilde de pastores y campesinos, aprovecha el pan duro y lo transforma en un plato contundente, sabroso y perfecto para compartir en reuniones familiares.
Ingredientes para unas migas extremeñas perfectas
Rinde 4 porciones.
- 500 g de pan duro del día anterior.
- 120 ml de agua.
- 80 ml de aceite de oliva.
- 6 dientes de ajo (30 g).
- 150 g de panceta de cerdo.
- 150 g de chorizo.
- 1 cucharadita de pimentón dulce (5 g).
- Sal al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Corta el pan en trozos pequeños o migas irregulares.
2- Humedece el pan con el agua y una pizca de sal, mezcla y deja reposar cubierto durante 1 hora.
3- En una sartén amplia, calienta el aceite y dora los ajos enteros ligeramente machacados.
4- Añade la panceta y el chorizo troceados y sofríe hasta que estén dorados.
5- Retira los ajos y las carnes, resérvalos.
6- Incorpora el pimentón al aceite y remueve rápidamente.
7- Añade el pan y cocina a fuego medio, removiendo constantemente.
8- Continúa moviendo hasta que las migas estén sueltas y doradas.
9- Incorpora nuevamente los ajos y las carnes.
10- Ajusta de sal y sirve caliente.
De la cocina a la mesa
Esta receta de migas extremeñas demuestra cómo la cocina tradicional puede convertir ingredientes sencillos en un plato lleno de sabor y carácter. Su textura crujiente por fuera y suave por dentro, junto con el aroma del ajo, el chorizo y el pimentón, la convierten en una preparación reconfortante y muy apreciada. Las migas se pueden acompañar con uvas, melón, huevo frito o pimientos, según la costumbre local. Prepararlas en casa es una excelente forma de rendir homenaje a la cocina de aprovechamiento y disfrutar de una receta cargada de historia, tradición y autenticidad. ¡A disfrutar!