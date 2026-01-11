Fabada asturiana tradicional: receta auténtica paso a paso

Esta receta de fabada asturiana es uno de los platos más emblemáticos de la cocina del norte de España. Elaborada con fabes, embutidos tradicionales y cocción lenta, ofrece un sabor profundo y reconfortante, ideal para compartir en familia y disfrutar de una experiencia gastronómica auténtica.

La receta de fabada asturiana no lleva verduras adicionales.

1- Pon las fabes en remojo durante 10 a 12 horas con abundante agua fría.

2- Escúrrelas y colócalas en una olla amplia cubriéndolas con agua limpia.

3- Añade los chorizos, las morcillas y la panceta enteros.

4- Incorpora la cebolla pelada y los ajos.

5- Lleva a ebullición y baja el fuego para una cocción lenta.

6- Espuma la superficie cuando sea necesario.

7- Añade el pimentón y el azafrán a mitad de cocción.

8- Cocina a fuego bajo durante 2 a 3 horas hasta que las fabes estén tiernas.

9- Ajusta de sal al final y deja reposar antes de servir.

Esta receta se disfruta aún más después de reposar varias horas.

De la cocina a la mesa

La receta de fabada asturiana destaca por su sencillez y por la calidad de sus ingredientes. La cocción lenta permite que las fabes absorban todo el sabor de los embutidos, logrando una textura cremosa y un caldo intenso. Es un plato ideal para los meses fríos y para reuniones familiares, ya que se puede preparar con antelación y mejora con el reposo. Servida caliente y acompañada de pan, esta receta representa la esencia de la cocina tradicional asturiana y demuestra que la paciencia en la cocina siempre tiene una gran recompensa. ¡A disfrutar!