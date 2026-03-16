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Esta es nuestra receta perfecta de papas gratinadas con crema ¡éxito asegurado!

Receta de papas gratinadas con crema, un platillo delicioso o una guarnición casera cremosa y dorada al horno ideal para acompañar carnes.

Candela Spann

Receta de papas gratinadas con crema

Receta de papas gratinadas con crema

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Esta receta de papas gratinadas con crema es perfecta como plato principal o para preparar una guarnición casera, cremosa y llena de sabor. Las papas se cocinan al horno con crema, queso y un toque de ajo, logrando una textura suave por dentro y dorada por arriba. Es una opción ideal para acompañar carnes. ¡Manos a la obra!

Cómo hacer papas gratinadas caseras
C&oacute;mo hacer papas gratinadas caseras

Cómo hacer papas gratinadas caseras

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Papas — 800 gramos

  • Crema de leche — 400 gramos

  • Queso rallado — 150 gramos

  • Ajo — 10 gramos

  • Manteca — 20 gramos

  • Sal — 6 gramos

  • Pimienta — 3 gramos

  • Nuez moscada — 1 gramo

Paso a paso para crear papas gratinadas con crema deliciosas

1- Precalentar el horno a 180 °C.

2- Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas para que se cocinen de manera pareja.

3- Frotar una fuente para horno con el ajo y luego enmantecarla con la manteca.

4- Colocar una capa de papas en la fuente.

5- Agregar un poco de crema de leche, sal, pimienta y nuez moscada.

6- Espolvorear una parte del queso rallado.

7- Repetir el proceso formando varias capas de papas, crema y queso.

8- Finalizar con una capa generosa de queso en la superficie.

9- Llevar la preparación al horno durante 40 a 50 minutos hasta que las papas gratinadas estén tiernas y doradas.

10- Dejar reposar unos minutos antes de servir.

Papas gratinadas con crema y queso
Papas gratinadas con crema y queso

Papas gratinadas con crema y queso

De la cocina a la mesa

Las papas gratinadas con crema son una guarnición clásica que nunca falla. Esta receta combina la suavidad de las papas con la cremosidad de la crema de leche y el sabor del queso gratinado. Es una preparación ideal para acompañar carnes al horno, pollo o incluso platos más simples. El secreto está en cortar las papas finas y cocinar la preparación el tiempo suficiente para que queden bien tiernas por dentro y doradas por arriba. Servidas recién salidas del horno, las papas gratinadas se convierten en una opción casera deliciosa y reconfortante que siempre suma en cualquier mesa. ¡A disfrutar!

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