Esta es nuestra receta perfecta de papas gratinadas con crema ¡éxito asegurado!

Esta receta de papas gratinadas con crema es perfecta como plato principal o para preparar una guarnición casera, cremosa y llena de sabor. Las papas se cocinan al horno con crema , queso y un toque de ajo , logrando una textura suave por dentro y dorada por arriba. Es una opción ideal para acompañar carnes . ¡Manos a la obra!

1- Precalentar el horno a 180 °C .

2- Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas para que se cocinen de manera pareja.

3- Frotar una fuente para horno con el ajo y luego enmantecarla con la manteca.

4- Colocar una capa de papas en la fuente.

5- Agregar un poco de crema de leche, sal, pimienta y nuez moscada.

6- Espolvorear una parte del queso rallado.

7- Repetir el proceso formando varias capas de papas, crema y queso.

8- Finalizar con una capa generosa de queso en la superficie.

9- Llevar la preparación al horno durante 40 a 50 minutos hasta que las papas gratinadas estén tiernas y doradas.

10- Dejar reposar unos minutos antes de servir.

Papas gratinadas con crema y queso Papas gratinadas con crema y queso Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las papas gratinadas con crema son una guarnición clásica que nunca falla. Esta receta combina la suavidad de las papas con la cremosidad de la crema de leche y el sabor del queso gratinado. Es una preparación ideal para acompañar carnes al horno, pollo o incluso platos más simples. El secreto está en cortar las papas finas y cocinar la preparación el tiempo suficiente para que queden bien tiernas por dentro y doradas por arriba. Servidas recién salidas del horno, las papas gratinadas se convierten en una opción casera deliciosa y reconfortante que siempre suma en cualquier mesa. ¡A disfrutar!