Pollo al ajillo: receta española clásica con mucho sabor
Prepara esta receta paso a paso de pollo al ajillo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de pollo al ajillo es un clásico de la cocina tradicional, reconocida por su aroma intenso y su sabor profundo. La combinación de pollo dorado, ajo y aceite crea un plato sencillo pero muy sabroso, ideal para comidas familiares, almuerzos caseros o cenas reconfortantes durante cualquier época del año.
Ingredientes para un pollo al ajillo perfecto
Rinde 4 porciones.
- Pollo troceado: 1,5 kg.
- Ajos: 8 dientes.
- Aceite de oliva: 6 cucharadas.
- Vino blanco: 100 ml.
- Caldo de pollo: 100 ml.
- Laurel: 2 hojas.
- Sal: A gusto.
- Pimienta negra: A gusto.
- Perejil fresco picado: 2 cucharadas.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Salpimentar los trozos de pollo.
2- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia o cazuela.
3- Dorar el pollo por todos sus lados y retirar.
4- Pelar los ajos y aplastarlos ligeramente.
5- En el mismo aceite, dorar los ajos sin que se quemen.
6- Volver a incorporar el pollo a la sartén.
7- Agregar el vino blanco y dejar que evapore el alcohol.
8- Añadir el caldo de pollo y las hojas de laurel.
9- Cocinar a fuego medio durante 30 minutos, hasta que el pollo esté tierno.
10- Rectificar sal y pimienta si es necesario.
11- Espolvorear con perejil picado antes de servir.
De la cocina a la mesa
El pollo al ajillo es una receta que demuestra cómo pocos ingredientes bien utilizados pueden lograr un plato lleno de sabor. Su preparación sencilla y su aroma característico lo convierten en una opción ideal para quienes buscan una comida casera, rápida y reconfortante. Esta receta se puede acompañar con papas, arroz blanco o pan, aprovechando su deliciosa salsa. Además, permite variaciones según el gusto personal, como agregar hierbas o un toque de limón. Preparar este plato en casa garantiza un resultado sabroso, equilibrado y perfecto para compartir en cualquier ocasión con familiares o invitados. ¡A disfrutar!