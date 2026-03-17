Bolitas de queso: la receta del snack saludable a base de dos ingredientes que te salvará cualquier picada

Hay una receta sencilla para preparar un snack que te salvará en cualquier reunión improvisada en el hogar.

Los que se dedican a la cocina tienen una receta que salvará cualquier picada o momento del día donde se necesite de un snack. Se trata de las bolitas de queso saludables que están hechas a base de dos ingredientes.

Receta Existe una técnica que se prepara en tiempo récord. Las bolitas de queso se posicionan como el comodín ideal para una reunión improvisada o para un momento de antojo salado a la media tarde. Este snack no tiene harinas y logra una textura crocante por fuera con mucho sabor por dentro.

Ingredientes

Queso Parmesano: 200 gramos

2 claras de huevo

Opcional para el dip: queso crema y un toque de perejil fresco. Gemini_Generated_Image_aaoyroaaoyroaaoy Una receta que es una delicia. Fuente: IA Gemini. En un recipiente se coloca el queso y se añaden las claras. Mezclan con energía hasta obtener una pasta homogénea y húmeda fácil de manipular. Con las manos se les da forma de pequeñas esferas.

Luego se acomodan en una placa con un poco de aceite o papel manteca para que no se peguen y se llevan al horno precalentado a 180 grados. En diez minutos tendrán ese dorado tentador.