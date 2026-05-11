Receta fácil de churros rellenos con dulce de leche : ¡Anímate a prepararlos!

Esta receta de churros rellenos con dulce de leche es ideal para quienes buscan un clásico irresistible y bien casero. Con una textura crocante por fuera y un relleno cremoso, son perfectos para meriendas o tardes frías. Son deliciosos y fáciles de preparar. ¡Manos a la obra!.

Prepará esta receta de churros con dulce de leche

Prepará esta receta de churros con dulce de leche

Ingredientes (rinde 20 churros)

Harina de trigo — 250 gramos

Agua — 250 mililitros

Manteca — 50 gramos

Sal — 3 gramos

Azúcar — 100 gramos

Aceite para freír — 500 mililitros

Dulce de leche — 300 gramos

Paso a paso para crear churros rellenos con dulce de leche deliciosos

1- Colocar el agua, la manteca y la sal en una olla y llevar a hervor.

2- Agregar la harina de trigo de golpe y mezclar hasta formar una masa.

3- Dejar entibiar y colocar la masa en una manga con pico estrella.

4- Formar los churros sobre una superficie.

5- Calentar el aceite y freír los churros hasta que estén dorados.

6- Escurrir y pasar por el azúcar.

7- Rellenar con el dulce de leche usando una manga o jeringa de repostería.

Con esta receta podrás hacer churros súper crocantes Con esta receta podrás hacer churros súper crocantes Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los churros rellenos con dulce de leche son una de las opciones más tentadoras para disfrutar algo dulce y casero. Esta receta combina una masa crocante y aireada con el clásico relleno cremoso argentino. Son ideales para acompañar con chocolate caliente, café o mate en días frescos. Además, se pueden preparar recién hechos para disfrutar toda su textura y sabor. El contraste entre el exterior dorado y el interior suave los hace irresistibles. Estos churros caseros son una verdadera delicia para compartir y disfrutar en cualquier ocasión. ¡A disfrutar!.