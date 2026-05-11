Receta fácil de churros rellenos con dulce de leche : ¡Anímate a prepararlos!
Receta de churros rellenos con dulce de leche, crocantes, caseros y perfectos para meriendas irresistibles. Acompañalos con unos ricos mates.
Esta receta de churros rellenos con dulce de leche es ideal para quienes buscan un clásico irresistible y bien casero. Con una textura crocante por fuera y un relleno cremoso, son perfectos para meriendas o tardes frías. Son deliciosos y fáciles de preparar. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 20 churros)
- Harina de trigo — 250 gramos
- Agua — 250 mililitros
- Manteca — 50 gramos
- Sal — 3 gramos
- Azúcar — 100 gramos
- Aceite para freír — 500 mililitros
- Dulce de leche — 300 gramos
Paso a paso para crear churros rellenos con dulce de leche deliciosos
1- Colocar el agua, la manteca y la sal en una olla y llevar a hervor.
2- Agregar la harina de trigo de golpe y mezclar hasta formar una masa.
3- Dejar entibiar y colocar la masa en una manga con pico estrella.
4- Formar los churros sobre una superficie.
5- Calentar el aceite y freír los churros hasta que estén dorados.
6- Escurrir y pasar por el azúcar.
7- Rellenar con el dulce de leche usando una manga o jeringa de repostería.
De la cocina a la mesa
Los churros rellenos con dulce de leche son una de las opciones más tentadoras para disfrutar algo dulce y casero. Esta receta combina una masa crocante y aireada con el clásico relleno cremoso argentino. Son ideales para acompañar con chocolate caliente, café o mate en días frescos. Además, se pueden preparar recién hechos para disfrutar toda su textura y sabor. El contraste entre el exterior dorado y el interior suave los hace irresistibles. Estos churros caseros son una verdadera delicia para compartir y disfrutar en cualquier ocasión. ¡A disfrutar!.