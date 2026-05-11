Guiso de mondongo: la receta criolla perfecta para el invierno

Receta de guiso de mondongo, un clásico criollo abundante, tierno y lleno de sabor ideal para días fríos. Y compartir en familia.

Candela Spann

Esta receta de guiso de mondongo es irresistible

Shutterstock

Esta receta de guiso de mondongo es ideal para quienes disfrutan de los platos tradicionales y llenos de sabor. La cocción lenta logra una textura tierna y un caldo espeso muy reconfortante. Es un plato abundante, perfecto para días fríos y reuniones familiares. ¡Manos a la obra!.

Una receta ideal para días fríos
Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Mondongo — 1 kilogramo
  • Chorizo colorado — 200 gramos
  • Cebolla — 1 unidad
  • Morrón — 1 unidad
  • Zanahoria — 1 unidad
  • Papa — 2 unidades
  • Tomate triturado — 400 gramos
  • Caldo de carne — 1 litro
  • Aceite — 30 mililitros
  • Pimentón — 5 gramos
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear un guiso de mondongo delicioso

1- Lavar bien el mondongo y hervirlo hasta que esté tierno.

2- Cortar el mondongo y el chorizo colorado en trozos.

3- Picar la cebolla, el morrón y la zanahoria.

4- Rehogar los vegetales en el aceite hasta que estén tiernos.

5- Agregar el chorizo colorado y cocinar unos minutos.

6- Incorporar el tomate triturado y el pimentón.

7- Agregar el mondongo, las papas y el caldo de carne.

8- Cocinar a fuego bajo hasta integrar los sabores.

9- Condimentar con sal y pimienta y servir caliente.

Esta receta les gustará a todos
De la cocina a la mesa

El guiso de mondongo es uno de los platos más tradicionales y reconfortantes de la cocina criolla. Esta receta combina ingredientes simples y una cocción lenta para lograr un sabor profundo y una textura muy tierna. Es ideal para días fríos y comidas familiares abundantes. Además, se puede preparar con anticipación, ya que su sabor mejora al reposar. La mezcla de verduras, embutidos y mondongo crea un plato completo y lleno de carácter. Este guiso casero es rendidor, sabroso y perfecto para disfrutar la cocina tradicional. ¡A disfrutar!.

