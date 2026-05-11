Guiso de mondongo: la receta criolla perfecta para el invierno
Receta de guiso de mondongo, un clásico criollo abundante, tierno y lleno de sabor ideal para días fríos. Y compartir en familia.
Esta receta de guiso de mondongo es ideal para quienes disfrutan de los platos tradicionales y llenos de sabor. La cocción lenta logra una textura tierna y un caldo espeso muy reconfortante. Es un plato abundante, perfecto para días fríos y reuniones familiares. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 6 porciones)
- Mondongo — 1 kilogramo
- Chorizo colorado — 200 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Morrón — 1 unidad
- Zanahoria — 1 unidad
- Papa — 2 unidades
- Tomate triturado — 400 gramos
- Caldo de carne — 1 litro
- Aceite — 30 mililitros
- Pimentón — 5 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear un guiso de mondongo delicioso
1- Lavar bien el mondongo y hervirlo hasta que esté tierno.
2- Cortar el mondongo y el chorizo colorado en trozos.
3- Picar la cebolla, el morrón y la zanahoria.
4- Rehogar los vegetales en el aceite hasta que estén tiernos.
5- Agregar el chorizo colorado y cocinar unos minutos.
6- Incorporar el tomate triturado y el pimentón.
7- Agregar el mondongo, las papas y el caldo de carne.
8- Cocinar a fuego bajo hasta integrar los sabores.
9- Condimentar con sal y pimienta y servir caliente.
De la cocina a la mesa
El guiso de mondongo es uno de los platos más tradicionales y reconfortantes de la cocina criolla. Esta receta combina ingredientes simples y una cocción lenta para lograr un sabor profundo y una textura muy tierna. Es ideal para días fríos y comidas familiares abundantes. Además, se puede preparar con anticipación, ya que su sabor mejora al reposar. La mezcla de verduras, embutidos y mondongo crea un plato completo y lleno de carácter. Este guiso casero es rendidor, sabroso y perfecto para disfrutar la cocina tradicional. ¡A disfrutar!.