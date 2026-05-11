La receta de chipá sin gluten para deleitarse en cada merienda

Conocé la receta de chipá sin gluten que utiliza maicena, perfecta para celíacos y amantes de las opciones livianas.

El chipá es uno de los grandes protagonistas de las meriendas. Existe una receta libre de gluten elaborada a base de maicena que es exquisita. Una alternativa económica, sencilla de preparar y perfecta tanto para celíacos como para quienes buscan opciones livianas.

Receta 250 g de fécula de maíz (maicena).

200 g de queso duro o semiduro rallado

80 g de manteca (punto pomada, es decir, blanda a temperatura ambiente).

2 huevos.

1/2 taza de leche (aproximadamente, según lo que pida la masa).

1 cucharadita de polvo de hornear (certificado libre de gluten).

1/2 cucharadita de sal fina.

Opcional: una cucharadita de semillas de chía o de anís para darle un toque aromático diferente.

Chipa, ideal para que la acompañes con la infusión que más te guste. Una receta para saborear. Shutterstock El secreto del chipá está en el trato que se le da a la masa para que no pierda su ligereza. En un recipiente amplio, tamizar la maicena junto con la sal y el polvo de hornear. Incorporar la manteca blanda y desarmarla con la punta de los dedos hasta lograr una consistencia arenosa, similar a la arena húmeda.

Luego añadir todo el queso rallado y distribuirlo bien en el arenado. Luego, sumar los huevos previamente batidos. El secreto aquí es unir los ingredientes con movimientos suaves, sin amasar en exceso para evitar que los chipacitos queden apelmazados.

Después agregar la leche de a chorritos pequeños. Mezclar hasta obtener un bollo suave, tierno y apenas pegajoso al tacto. Una vez lista la masa, dejarla reposar entre 10 y 15 minutos. Este descanso es fundamental para que el almidón se hidrate bien y sea más fácil darles forma.