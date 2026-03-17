Lemon pie casero: receta clásica con crema de limón y merengue
Aprendé a preparar lemon pie con esta receta paso a paso que logra una base crocante y un merengue dorado que se volverá tu favorito.
El lemon pie es un clásico de la pastelería. Es una receta que tiene una combinación de texturas y sabores que lo hace inconfundible, con una base crocante, una crema de limón bien intensa y sedosa, y un merengue dorado en el horno o con soplete.
La más importante está en la crema de limón. Tiene que quedar firme pero cremosa, con ese toque ácido que después contrasta con el merengue y evita que el postre sea pesado. Aunque parece un postre complicado, lo importante es respetar los tiempos de cocción y dejar que se enfríe bien para que cada capa mantenga su textura. Así que ¡manos a la obra!
Ingredientes
Para la base
- 200 g de harina
- 100 g de manteca fría
- 80 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 pizca de sal
Para la crema de limón
- 3 yemas
- 1 huevo
- 200 g de azúcar
- 120 ml de jugo de limón
- Ralladura de 1 limón
- 40 g de maicena
- 250 ml de agua
Para el merengue
- 3 claras
- 150 g de azúcar
Paso a paso de la receta
- Colocar la harina, el azúcar y la sal en un bowl. Agregar la manteca fría en cubos y trabajar con los dedos hasta formar una textura arenosa.
- Incorporar el huevo y mezclar hasta obtener una masa suave. Envolver en film y llevar a la heladera durante 20 minutos.
- Estirar la masa con un palo de amasar y colocarla en un molde para tarta previamente enmantecado.
- Pinchar la base con un tenedor y hornear a 180 °C durante 15 minutos, hasta que esté apenas dorada.
- En una olla colocar el agua, el jugo de limón, la ralladura, el azúcar y la maicena. Cocinar a fuego medio mezclando constantemente hasta que espese.
- Retirar del fuego, incorporar las yemas y el huevo previamente batidos y mezclar bien.
- Volver a llevar la preparación al fuego durante unos minutos más hasta lograr una crema espesa.
- Volcar la crema de limón sobre la base de tarta ya cocida.
- Batir las claras a punto nieve e incorporar el azúcar de a poco hasta formar un merengue firme y brillante.
- Distribuir el merengue sobre la crema de limón formando picos o con espátula.
- Llevar al horno unos minutos o dorar con soplete hasta que el merengue tome color.
- Dejar enfriar y llevar a la heladera antes de servir. ¡Y listo!