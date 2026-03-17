Lemon pie casero: receta clásica con crema de limón y merengue

El lemon pie es un clásico de la pastelería. Es una receta que tiene una combinación de texturas y sabores que lo hace inconfundible, con una base crocante, una crema de limón bien intensa y sedosa, y un merengue dorado en el horno o con soplete.

La más importante está en la crema de limón. Tiene que quedar firme pero cremosa, con ese toque ácido que después contrasta con el merengue y evita que el postre sea pesado. Aunque parece un postre complicado, lo importante es respetar los tiempos de cocción y dejar que se enfríe bien para que cada capa mantenga su textura. Así que ¡manos a la obra!