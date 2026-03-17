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Lemon pie casero: receta clásica con crema de limón y merengue

Aprendé a preparar lemon pie con esta receta paso a paso que logra una base crocante y un merengue dorado que se volverá tu favorito.

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Tentadora receta de lemon pie con el limón justo y merengue bien firme.

Tentadora receta de lemon pie con el limón justo y merengue bien firme.

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El lemon pie es un clásico de la pastelería. Es una receta que tiene una combinación de texturas y sabores que lo hace inconfundible, con una base crocante, una crema de limón bien intensa y sedosa, y un merengue dorado en el horno o con soplete.

La más importante está en la crema de limón. Tiene que quedar firme pero cremosa, con ese toque ácido que después contrasta con el merengue y evita que el postre sea pesado. Aunque parece un postre complicado, lo importante es respetar los tiempos de cocción y dejar que se enfríe bien para que cada capa mantenga su textura. Así que ¡manos a la obra!

Ingredientes

Para la base

  • 200 g de harina
  • 100 g de manteca fría
  • 80 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 pizca de sal

Para la crema de limón

  • 3 yemas
  • 1 huevo
  • 200 g de azúcar
  • 120 ml de jugo de limón
  • Ralladura de 1 limón
  • 40 g de maicena
  • 250 ml de agua

Para el merengue

  • 3 claras
  • 150 g de azúcar
El merengue es una de las estrellas de este lemon pie.
Receta para el lemon pie más rico.

Receta para el lemon pie más rico.

Paso a paso de la receta

  1. Colocar la harina, el azúcar y la sal en un bowl. Agregar la manteca fría en cubos y trabajar con los dedos hasta formar una textura arenosa.
  2. Incorporar el huevo y mezclar hasta obtener una masa suave. Envolver en film y llevar a la heladera durante 20 minutos.
  3. Estirar la masa con un palo de amasar y colocarla en un molde para tarta previamente enmantecado.
  4. Pinchar la base con un tenedor y hornear a 180 °C durante 15 minutos, hasta que esté apenas dorada.
  5. En una olla colocar el agua, el jugo de limón, la ralladura, el azúcar y la maicena. Cocinar a fuego medio mezclando constantemente hasta que espese.
  6. Retirar del fuego, incorporar las yemas y el huevo previamente batidos y mezclar bien.
  7. Volver a llevar la preparación al fuego durante unos minutos más hasta lograr una crema espesa.
  8. Volcar la crema de limón sobre la base de tarta ya cocida.
  9. Batir las claras a punto nieve e incorporar el azúcar de a poco hasta formar un merengue firme y brillante.
  10. Distribuir el merengue sobre la crema de limón formando picos o con espátula.
  11. Llevar al horno unos minutos o dorar con soplete hasta que el merengue tome color.
  12. Dejar enfriar y llevar a la heladera antes de servir. ¡Y listo!

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