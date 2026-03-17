Budín de chocolate y café estilo casero: receta fácil y súper sabrosa
Receta irresistible para la merienda: budín casero de chocolate y café, perfecto para acompañar el mate en pocos pasos y facilísimo.
Esta receta es perfecta para quienes disfrutan las tortas y budines con sabores intensos. La combinación de chocolate y café crea un aroma irresistible que llena la cocina y convierte cualquier merienda en un momento especial. Este budín de chocolate y café es húmedo, casero y muy fácil de preparar, ideal para acompañar el mate o un buen cafecito.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
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200 gramos de harina de trigo.
180 gramos de azúcar.
120 gramos de manteca.
120 gramos de chocolate semiamargo.
2 huevos.
120 mililitros de café fuerte.
10 gramos de polvo de hornear.
5 gramos de esencia de vainilla.
Paso a paso para crear un budín de chocolate y café delicioso
1- Derretí el chocolate semiamargo junto con la manteca a baño María o en microondas y mezclá bien hasta lograr una preparación lisa.
2- Batí los huevos con el azúcar en un bol grande hasta que la mezcla quede cremosa y más clara.
3- Agregá el chocolate derretido y mezclá bien para integrar todos los sabores.
4- Sumá el café fuerte y la esencia de vainilla, mezclá suavemente hasta unir la preparación.
5- Incorporá la harina de trigo y el polvo de hornear tamizados, mezclá con movimientos envolventes hasta lograr una masa homogénea.
6- Volcá la preparación en un molde de budín previamente enmantecado y enharinado.
7- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 40 a 45 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
8- Retirá del horno, dejá enfriar, desmoldá y serví en porciones.
De la cocina a la mesa
Este budín de chocolate y café es una de esas preparaciones que combinan lo mejor de dos mundos: el sabor profundo del chocolate y el toque aromático del café. La receta es simple y perfecta para preparar en casa cuando querés algo rico para la merienda. Además, este budín casero se conserva muy bien: guardalo en un recipiente hermético y se mantendrá húmedo durante varios días. Si querés darle un toque extra, podés espolvorear azúcar impalpable o sumar chips de chocolate a la masa. ¡Y a disfrutar!.