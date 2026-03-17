Ni gimnasio ni caminata: el ejercicio que quema grasa aún después de hacerlo

Para hacer gimnasia el tiempo dejó de ser una excusa en el mundo del fitness . Existe un entrenamiento con un ejercicio que se volvió tendencia para los que buscan resultados máximos en poco tiempo. Se trata del entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT).

La entrenadora Virginia Zehnder señaló que se trata de una actividad anaeróbica potente por lo que es imposible sostenerla mucho tiempo. Es por eso que una sesión rara vez puede superar los 45 minutos. En versiones más intensas se puede completar en veinte minutos.

En concreto, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad consiste en ráfagas cortas de ejercicio máximo con breves descansos. El método quema muchas calorías en poco tiempo (15-30 min), mejora la salud cardiovascular, reduce grasa visceral y mantiene el metabolismo activo post-entrenamiento, según señala la Inteligencia Artificial .

La especialista recomienda una frecuencia de dos a cuatro veces por semana de ejercicio para que el organismo se repare del estrés físico en los días intermedios.

Un estudio de la Universidad de Victoria en Australia confirmó que el HIIT es superior a los ejercicios aeróbicos tradicionales para reducir el tejido graso. Después de estudiar a más de 500 personas concluyeron que quienes el cuerpo de quienes lo practican se vuelve más eficiente quemando grasa no solo durante la clase sino también en actividades cotidianas como caminar o nadar.

El secreto está en superar el 80% de la capacidad cardíaca máxima en los picos de esfuerzo. Los beneficios en el metabolismo comienzan a verse en las primeras cuatro semanas si se realiza con constancia.

El HIIT ayuda a mejorar la composición corporal y la salud cardiovascular. Al elevar la tolerancia al ácido láctico y optimizar el consumo de oxígeno, los atletas desarrollan una mayor agilidad y potencia.

Este método está de moda y está entre los más populares del mundo. “Está de moda y es por sus evidentes resultados: mejora las aptitudes físicas, y a la vez es notable ver cómo el cuerpo va adquiriendo buen tono muscular y perdiendo grasa”, señaló Zehnder.