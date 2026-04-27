El ejercicio que mejora el equilibrio después de los 60 y podés hacer en casa en minutos

La actividad física regular es clave para mantener la autonomía durante la vejez . El ciclismo ha ganado popularidad entre los adultos mayores por sus beneficios cardiovasculares y su aporte al equilibrio . Sin embargo, existe otro ejercicio que puede realizarse en casa y resulta ideal para personas mayores de 60 años

La marcha en tándem es un tipo de caminata donde el talón de un pie toca la punta del otro en cada paso, siguiendo una línea recta. Es una técnica efectiva para recalibrar su centro de gravedad en cada paso, lo que mejora la estabilidad y la coordinación. Al reducir el espacio de apoyo, el sistema trabaja para mantener la verticalidad.

En las consultas médicas, este ejercicio sirve para detectar anomalías en el sistema nervioso . Ayuda a identificar problemas de coordinación o equilibrio. Una persona sana debería poder realizar al menos 10 pasos sin perder equilibrio o separarse de la línea.

Cómo hacer este ejercicio

Si querés incorporar este ejercicio a tu rutina para mejorar el equilibrio, es importante seguir una serie de pasos. Antes de comenzar, se recomienda consultar con un profesional de la salud, quien podrá evaluar si es adecuado según cada caso.

Comienza con la vista hacia el frente y desde una postura erguida con los brazos a los lados o cruzados sobre el pecho para agregar dificultad. Luego coloca un pie delante del otro, asegurando que el talón toque la punta del pie de atrás. Intentá caminar hacia atrás en tándmen o girar la cabeza de lado a lado mientras avanzas.

No te pierdas el video para aprender cómo hacerlo

Embed - Marcha en tándem

Cuánto repetir

Para mejorar la estabilidad, la constancia es más importante que la intensidad extrema. Por eso se recomienda realizar los ejercicios 2 o 3 veces por semana, al menos durante 4 a 12 semanas para notar los resultados.

Una rutina efectiva suele consistir en 3 series de 8 a 10 pasos cada una, aunque también puedes intentar completar un trayecto corto sobre una línea recta 4 o 5 veces.