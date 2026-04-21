Los 4 ejercicios de pilates que ayudan a tonificar los brazos sin esfuerzo extremo

El pilates es una de las disciplinas más efectivas para tonificar los brazos con movimientos suaves y controlados. La mayoría de los ejercicios son fáciles de seguir, respetuosos con el cuerpo (incluso en días de menstruación) y no es necesario exigirse al máximo para ver resultados.

Ejercitar los brazos es fundamental para mejorar la fuerza funcional en la vida diaria, ya que facilita tareas como cargar bolsas o levantar objetos. Además, contribuye a una mejor postura corporal, ayuda a prevenir lesiones en articulaciones como codos y hombros, y fortalece los huesos. A esto se suma un beneficio estético: tonificar bíceps y tríceps reduce la flacidez y aumenta la confianza.

Los círculos con mancuernas son clave para mejorar la resistencia y tonificar. Para hacerlos, estira los brazos hacia los costados y sujeta mancuernas livianas (de 1 a 2 kilos). Luego, dibuja pequeños círculos hacia adelante y hacia atrás.

Aunque parece un ejercicio simple, resulta muy exigente si mantienes el ritmo y la tensión.

Los ejercicios que tonifican sin levantar muchos peso.

Los bíceps en isométrico ayudan a aumentar la fuerza, mejorar la resistencia muscular y fortalecer puntos débiles sin necesidad de mover la articulación.

En posición de flexión, mantén los brazos en un ángulo de 90° y sostén la postura. Para sumar dificultad, puedes realizar pequeños recorridos, subiendo y bajando levemente, lo que aporta dinamismo al ejercicio.

Los tríceps en silla son altamente efectivos para fortalecer y tonificar tríceps, hombros y pecho. Para obtener buenos resultados, es fundamental cuidar la técnica.

Apoya las manos en una silla detrás de ti y estira las piernas. Desde esa posición, flexiona y extiende los brazos mientras bajas las caderas. Procura que los codos no se abran hacia los costados.

El ejercicio que no te puedes saltar si quieres brazos tonificados Foto: Archivo La rutina de ejercicio ideal para mujeres. Archivo

Por último, las extensiones de tríceps por encima de la cabeza son ideales para terminar de trabajar la zona.

Con una o dos mancuernas, eleva los brazos y llévalos por detrás de la cabeza, manteniendo los codos apuntando hacia el techo y lo más juntos posible. Luego, extiende los brazos hacia arriba y regresa lentamente sin abrir los codos.