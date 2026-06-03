Chau caminatas eternas: el ejercicio clave para bajar la panza en una semana

Bajar la grasa del abdomen es uno de los objetivos de muchas personas. Sin embargo, los preparadores físicos coinciden en que hay un ejercicio que es clave para lograrlo. Se trata del burpee, que coordina fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular.

El burpee es un ejercicio que enciende el metabolismo al activar simultáneamente los brazos, el pecho, la espalda, las piernas y los glúteos.

Para evitar lesiones y asegurar su efectividad, hay que seguir una secuencia partiendo desde una posición erguida, con los pies separados al ancho de los hombros:

Sentadilla y apoyo: flexionar las piernas y apoyar las palmas de las manos firmes en el suelo.

Extensión: lanzar las piernas hacia atrás con un movimiento fluido hasta quedar en posición de plancha alta.

Flexión: llevar el pecho a rozar el piso (haciendo una lagartija o push-up).

Impulso: empujar el suelo para levantar el torso y volver a traer los pies hacia las manos de un salto.

Despegue: regresar a la posición inicial rematando el movimiento con un salto vertical.

Burpees ejercicios rutina El ejercicio es la clave. shutterstock

Los entrenadores recomiendan realizar 3 series de entre 8 y 12 repeticiones, tomando un descanso estricto de un minuto entre cada vuelta.

Para evitar el estancamiento y mantener la motivación alta, los especialistas recomiendan alternar los burpees con otros movimientos específicos que fortalecen la musculatura profunda del abdomen como la plancha isométrica, escaladores cruzados, bicicleta abdominal, abdominales inversos, sentadillas y puentes de glúteos.

Una de las técnicas más eficientes para potenciar la quema de grasa abdominal es el entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT). Consiste en alternar bloques de esfuerzo máximo (por ejemplo, 30 segundos de burpees o sprints cortos) con periodos de descanso muy breves.

Este método no solo optimiza el tiempo, sino que mejora notablemente la capacidad cardiovascular. Ninguna rutina de ejercicios, por más intensa que sea, logrará definir el abdomen si no se acompaña de hábitos saludables.